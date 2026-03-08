3 signos del zodiaco recibirán prosperidad tras la apertura de un portal

Se abrió un ciclo trascendental en el que ocurrió la alineación entre el Sol, Júpiter y Mercurio. Así es que se generó una energía cósmica que no se había manifestado con tanta claridad desde 2008.

Cabe destacar que el portal en cuestión se mantendrá activo por 72 horas, por lo que es importante que sepas aprovechar las propuestas inesperadas, los avances profesionales y las fuentes de ingresos.

Este portal se forma cuando el Sol forma un trígono de 120° con Júpiter, el planeta asociado con la expansión, la abundancia y la fortuna. Mercurio, actualmente retrógrado en Piscis, también influye en el sector profesional.

¿Cuáles son los signos que recibirán prosperidad?

Capricornio

Este es uno de los signos más beneficiados por lo que su disciplina natural y enfoque estratégico se combinarán con la energía expansiva de Júpiter creando una oportunidad extraordinaria decrecimiento.

Así es que en estos días Capricornio va a experimentar nuevas responsabilidades laborales, propuestas para liderar, incrementos salariales o reconocimiento profesional. Hay altas probabilidades de avances importantes en tu carrera.

Aries

Con este portal se activa una fuerte de energía impulsada por Marte. La combinación va a traer ideas repentinas, proyectos nuevos o propuestas inesperadas que podrían marcar un cambio importante en su camino profesional.

Hay posibilidades de oportunidades laborales inesperadas, propuestas de negocio o tendrán una idea para tener ingresos. Los astrólogos advierten que el principal desafío de Aries será evitar actuar impulsivamente.

Este es un buen momento.

Virgo

Por último, tenemos a Virgo que tendrá un impulso gracias a la influencia directa de Mercurio, su planeta regente. Se pueden revelar habilidades o talentos que has subestimado durante años sobre todo en aquellos que se relacionan con proyectos paralelos o emprendimientos.

La alineación podría traer para los de este signo ascensos laborales, proyectos rentables o el reconocimiento que han estado esperando.

