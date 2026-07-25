3 signos del zodiaco tendrán un giro positivo en agosto

Estamos a poco tiempo de comenzar un nuevo mes que trae un giro importante para algunos signos del zodiaco. Si bien no desaparecen las responsabilidades, te da un destino útil.

Estos signos tienen que reconocer las oportunidades, prestar atención a las situaciones que surgen y tu crecimiento te exigirá valor, pero no debes abandonar el sentido común. Júpiter viaja a través de Leo y amplía el deseo de vivir de forma más visible.

¿Cuáles son los signos que se verán favorecidos?

Acuario: La pareja adecuada abre la siguiente puerta

Este signo defiende mucho su independencia por lo que este mes demuestra que la colaboración adecuada puede ampliar la libertad. El apoyo se convierte en una ventaja cuando el acuerdo respeta quién ya eres.

Júpiter en Leo activa la zona de unión de tu carta solar. El eclipse del 12 de agosto intensifica el mismo tema. Una persona influyente se convierte en el centro de tu progreso, al mismo puedes conocerlo en una conversación profesional.

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Escorpio: El reconocimiento público recompensa tu preparación privada

Escorpio sabe cómo trabajar sin aplausos. Puedes mantenerte concentrado mientras los demás subestiman lo que se está construyendo.

Júpiter en Leo tiene un avance en el área profesional. El eclipse solar abre un nuevo ciclo profesional en el mismo lugar. Si Escorpio es tu signo solar, se desbloquea un puesto de liderazgo.

Aries: La alegría se convierte en la fuente del éxito duradero

Su mayor desafío es elegir una actividad que merezca energía sostenida. August dirige tu fuego hacia una fuente de alegría que puede seguir creciendo.

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Júpiter en Leo activa el área creativa de tu carta solar. El eclipse solar inicia un nuevo ciclo allí. Un proyecto personal atrae una atención seria.