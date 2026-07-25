No te pierdas el primer CARA a CARA de MasterChef 24/7! Los detalles de esta emocionante dinámica

Ya se acabaron las palabras en MasterChef 24/7... ¡ahora la batalla se librará en la cocina de la forma más épica! La gala de este domingo 26 de julio viene con un giro de tuerca que echará a perder TODAS las estrategias de los cocineros porque ahora se enfrentarán CARA a CARA... y sólo uno demostrará quién es el mejor.

¿Qué se sabe del primer CARA a CARA de MasterChef 24/7?

Este Domingo de Eliminación se acabaron los equipos y los retos individuales: la producción sabe que hay cocineros que tienen "pleito casado" desde hace varios días, no hacen más que dedicarse indirectas y por eso se decidió que hay que ponerle un alto a las palabras para darle lugar... ¡a la acción!

La dinámica que se tiene prevista para MasterChef 24/7 significa el enfrentamiento DIRECTO y SIN FILTROS de las parejas rivales más explosivas que surgieron en el reality… ¡pero calma! Acá no habrá cruces de palabras ni agresiones físicas: los cocineros se enfrentarán a sus "enemigos" de la única manera aceptable, ¡sus recetas!

Las parejitas previstas para enfrentarse en esta dinámica totalmente nueva que promete hacer estallar la cocina más famosa de México son:

Carmen vs Ixdit

Luis vs Antrax

Michelle vs Lancer

Emmanuel vs Jazmín

Como ves, la Gala del domingo se pondrá buenísima... ¡prepara tus botanas desde ya, porque todo apunta a que este CARA a CARA será imperdible, sobre todo porque al final todo se demostrará en la cocina y el sabor será lo que defina todo! ¿Quién ganará?

¿En qué chismes se han visto los cocineros rivales que participarán en el CARA a CARA?

Como ya te habrás dado cuenta, la elección de los rivales no es al azar: se trata de una cuidadosa selección de cocineros que ya han tenido pleitos por una serie de problemas que crecieron con el paso de las semanas.

Luis y Antrax, por ejemplo, iniciaron como buenos amigos y ahora no pueden ni verse: ¡aparte de acusarse mutuamente de boicoteo, aprovechan cada privilegio para castigarse el uno al otro! Mención aparte merece el caso de Ixdit y Carmen: desde el principio del reality, ninguna de las dos acabó cayéndose bien, sobre todo por el tema de la limpieza, y ahora ambas tienen la oportunidad de enfrentarse.

¡Del odio al amor! El cara a cara más llamativo es, sin duda, el de Michelle y Lancer porque en un inicio la parejita sostuvo el romance más apasionado de la temporada, pero recientemente cortaron y ahora de ese cariño nada quedó, sólo rencores. Jazmín y Emmanuel por su parte, tampoco se la llevan muy bien debido a varias rencillas, traiciones y chismes que acabaron por fracturar su convivencia.

¿Quién es la conductora y los jueces de MasterChef 24/7?

Al igual que en otras ediciones, el equipo de jueces está compuesto por Poncho Cadena, Zahie Téllez y Adrián Herrera; por otro lado, la conducción conservó a Claudia Lizaldi como presentadora estelar de MasterChef México 24/7 2026.

¿Dónde ver el 24/7 de MasterChef México 2026?