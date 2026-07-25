Votaciones MasterChef 24/7: Cómo apoyar a tu cocinero favorito para la VENTAJA en la eliminación del 26 de julio

El domingo de eliminación en MasterChef 24/7 este 26 de julio estará lleno de sorpresas y momentos emocionantes. Esto porque hay 8 cocineros que todavía están buscando un lugar en el balcón para el top 12, pero ya solamente quedan 7 lugares y las pruebas en la cocina lo definirán todo.

Así que si no quieres que tu participante preferido quede fuera, puedes votar para darle la VENTAJA en uno de los retos. Ya que cabe recordar, no habrá salvación directa y ahora los resultados dependerán únicamente de su talento. Solo tienes que entrar al sitio web o app de Azteca UNO, donde tendrás 10 puntos GRATIS. La hora límite este sábado 25 de julio es a las 23:59 horas.

Quiénes están en el top 12 de MasterChef 24/7 para el domingo de eliminación del 26 de julio

La nueva etapa en MasterChef 24/7 está a punto de comenzar con el top 12 de los mejores cocineros de la temporada. Hasta el momento, los que ya tienen su lugar asegurado son Flor, Ramahá, Daniela, Julio y Claudia, que gracias a los retos de la semana 10 consiguieron subir al balcón antes que todos.

Por otra parte, los cocineros que están en riesgo de ser eliminados de la cocina más famosa de México el domingo 26 de julio, son:



Ixdit

Antrax

Emmanuel

Lancer

Jazmín

Carmen

Luis

Michelle

TODOS los eliminados de MasterChef 24/7 hasta la semana 10

Luego de tres exigentes retos por la salvación, Nora se convirtió en la eliminada de MasterChef 24/7 el pasado 19 de julio. Esto porque a pesar de que durante su estancia en la cocina más famosa de México demostró tener un gran sazón y conocimientos, su último platillo no fue suficiente para convencer a los chefs de que merecía seguir en la competencia; mientras que Emmanuel pudo subir al balcón con un chile en nogada y a Daniela la salvó el público.



Javier Lara "Chuleta metalera"

Nash Jácome

Arturo Santillán

Lula Cruz

Ricardo Cendejas

Pablo Villagrán

Ismael "Perro del mal"

Diego "Smi-Lee"

Camila Souza

Nora

Además, María también quedó fuera porque tomó la decisión de renunciar a MasterChef 24/7 por problemas de salud.

