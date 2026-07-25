Qué es el callo garra de león, la proteína que llevó al límite a los cocineros de MasterChef 24/7

El camino hacia el top 12 de MasterChef 24/7 es cada vez más exigente y solamente los mejores cocineros tendrán un lugar en el balcón. Y una de las últimas pruebas que pusieron a prueba sus conocimientos, fue la de preparar callo garra de león, una proteína que no es tan conocida, pero que tiene un delicioso sabor cuando se prepara de la forma correcta.

Este ingrediente fue elegido directamente por el Chef Poncho Cadena, que se encargó de diseñar la prueba y le recomendó a los participantes que tuvieran mucho cuidado para que la cocción fuera adecuada y los complementos bien equilibrados. Lo primero que hay que saber de este alimento, es que se trata de un molusco bivalvo y que tiene este peculiar nombre por la forma de su concha.

¿De dónde es el callo garra de león?

También conocido como "Mano de león", este ingrediente marino es originario del Océano Pacífico y se da principalmente en Baja California. Sin embargo, también es posible encontrarlo en el Golfo de México que va desde México a Perú, según información del Instituto Mexicano de Investigación en Pesca y Acuacultura Sustentable.

La parte comestible de este producto es el molusco que resulta al abrir las conchitas y que se denomina callo por su consistencia carnosa con textura firme. Posee un sabor que es muy característico, pues tiene un ligero toque dulce que no satura el gusto y por eso es que combina espectacularmente bien con diferentes recetas.

El callo garra de león tiene que estar bien cocinado para que tenga buena textura y sabor|Canva

¿Cómo se cocina el callo garra de león?

Tal como explicó el Chef Poncho Cadena en MasterChef 24/7, la preparación del molusco callo garra de león requiere de muchísimo cuidado para no desequilibrar los sabores y que la cocción quede en su punto para que sea agradable al momento de consumirse. Esto ya que demasiado tiempo en el calor provoca que vaya perdiendo su jugosidad y que la textura sea "chiclosa".

Fue así que Julio se convirtió en el ganador de esta prueba, todo gracias a que superó los platillos de Ixdit, Antrax, Lancer y Michelle. Por lo que subió al balcón como uno de los 12 cocineros del top 12 de MasterChef 24/7.