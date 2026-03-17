La situación difícil que deberá afrontar cada signo del 17 al 22 de marzo por influencia de la Luna negra en Piscis

El cielo astrológico de marzo de 2026 entra en uno de sus momentos más introspectivos con la presencia de la Luna negra en Piscis, con influencia entre el 17 y el 22 de marzo. Este período ocurre justo antes de la Luna Nueva del 19 de marzo, cuando el satélite se encuentra completamente oculto por el resplandor solar.

En astrología, esta fase representa las horas más profundas del ciclo lunar: un momento en el que la energía se repliega hacia el interior. Es un tiempo de cierre, reflexión y confrontación con aquello que ya no funciona. Aunque puede traer situaciones incómodas o emocionalmente desafiantes para cada signo del zodiaco, también abre la puerta a transformaciones necesarias que preparan el terreno para nuevos comienzos.

Luna negra en Piscis: la situación difícil que deberá afrontar cada signo del 17 al 22 de marzo

Aries : podrías enfrentarte a emociones del pasado que resurgen con fuerza. El desafío será no evitarlas, sino comprenderlas para poder cerrar un ciclo importante.

: podrías enfrentarte a emociones del pasado que resurgen con fuerza. El desafío será no evitarlas, sino comprenderlas para poder cerrar un ciclo importante. Tauro : tensiones en el entorno social o con amistades pueden generar incomodidad. Será necesario replantearte vínculos o expectativas que ya no encajan con tu presente.

: tensiones en el entorno social o con amistades pueden generar incomodidad. Será necesario replantearte vínculos o expectativas que ya no encajan con tu presente. Géminis : el ámbito profesional puede traer dudas o incertidumbre. Una situación te obligará a cuestionar si estás en el camino correcto.

: el ámbito profesional puede traer dudas o incertidumbre. Una situación te obligará a cuestionar si estás en el camino correcto. Cáncer : podrías sentir una crisis de creencias o de dirección. El desafío será redefinir tus objetivos y soltar ideas que ya no representan tu crecimiento.

: podrías sentir una crisis de creencias o de dirección. El desafío será redefinir tus objetivos y soltar ideas que ya no representan tu crecimiento. Leo : temas emocionales profundos o asuntos pendientes pueden salir a la superficie. Será un momento clave para transformar miedos o inseguridades.

: temas emocionales profundos o asuntos pendientes pueden salir a la superficie. Será un momento clave para transformar miedos o inseguridades. Virgo : las relaciones pueden atravesar un momento de tensión o distancia. El desafío será aceptar lo que cambia y comprender qué vínculos deben transformarse.

: las relaciones pueden atravesar un momento de tensión o distancia. El desafío será aceptar lo que cambia y comprender qué vínculos deben transformarse. Libra : el desgaste en la rutina o el exceso de responsabilidades puede hacerse evidente. Será necesario reorganizar prioridades y cuidar tu energía.

: el desgaste en la rutina o el exceso de responsabilidades puede hacerse evidente. Será necesario reorganizar prioridades y cuidar tu energía. Escorpio : podrías atravesar dudas en el plano afectivo o creativo. El desafío será reconectar con lo que realmente te inspira y dejar atrás expectativas irreales.

: podrías atravesar dudas en el plano afectivo o creativo. El desafío será reconectar con lo que realmente te inspira y dejar atrás expectativas irreales. Sagitario : situaciones en el hogar o con la familia pueden generar incomodidad. Este periodo invita a sanar vínculos o tomar decisiones importantes.

: situaciones en el hogar o con la familia pueden generar incomodidad. Este periodo invita a sanar vínculos o tomar decisiones importantes. Capricornio : la comunicación puede volverse más sensible. Malentendidos o silencios pueden obligarte a expresar lo que vienes guardando.

: la comunicación puede volverse más sensible. Malentendidos o silencios pueden obligarte a expresar lo que vienes guardando. Acuario : el desafío se presenta en el plano económico o en la seguridad personal. Será momento de revisar decisiones y replantear prioridades.

: el desafío se presenta en el plano económico o en la seguridad personal. Será momento de revisar decisiones y replantear prioridades. Piscis: con la Luna negra en tu signo, este será un periodo especialmente intenso. Podrías enfrentarte a una crisis de identidad o a la necesidad de redefinir tu rumbo personal.

@hazteluz Tomá nota: ✍🏻 Lunes y martes: luna negra Miércoles: luna nueva en Piscis Viernes: Sol entra en Aries y Mercurio se pone directo! El Cielo guía, no obliga.- ✨ ♬ sonido original - Hazte Luz ✨

Luna negra en Piscis: ¿Cuál es la energía astrológica disponible en marzo de 2026?

La Luna negra es el momento del ciclo lunar en el que la Luna no es visible desde la Tierra, ya que se encuentra alineada con el Sol y oculta por su luz. Este fenómeno ocurre cada 29 días y medio, marcando el final del ciclo antes del renacimiento que trae la Luna Nueva.

Durante esta fase en Piscis, la energía se orienta hacia el interior. Es un periodo de introspección profunda, donde las emociones, los pensamientos y las experiencias pasadas emergen para ser comprendidos. La falta de luz simboliza un momento de pausa, donde no hay claridad externa, pero sí una gran oportunidad de conexión interna.

Entre el 17 y el 22 de marzo de 2026, con la Luna Nueva configurándose el día 19 en el mismo signo, esta energía se potencia. Es un tiempo ideal para soltar lo que no está alineado con el camino personal, reflexionar sobre lo que funciona y lo que no, y prepararse para sembrar nuevas intenciones.

Aunque puede sentirse como un periodo desafiante, la Luna negra es también una de las fases más poderosas del ciclo lunar. Desde esta oscuridad simbólica nacen nuevas ideas, decisiones y caminos que comenzarán a tomar forma en las semanas siguientes.