Estos 4 signos del zodiaco serán puestos a prueba por Venus retrógrado

Venus retrógrado puede marcar un período de asuntos relacionados con el amor, los vínculos y la manera en que cada persona valora sus relaciones. Este movimiento invita a mirar hacia adentro y reconsiderar situaciones que parecían resueltas.

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Durante esta etapa, algunos signos del zodiaco podrían sentir con mayor intensidad sus efectos. Las emociones pueden ganar protagonismo y llevar a replantear decisiones, recuperar conversaciones pendientes o prestar atención a aspectos de la vida afectiva que habían quedado en segundo plano.

¿Qué representa Venus retrógrado?

En astrología, Venus representa el amor, las relaciones, la belleza, el placer y los valores personales. Este planeta también se asocia con la autoestima, la atracción y la manera en que cada persona expresa sus sentimientos y construye vínculos afectivos.

Por su parte, el movimiento retrógrado ocurre cuando, desde la perspectiva de la Tierra, un planeta parece desplazarse hacia atrás en su órbita. En astrología, este fenómeno se interpreta como un período de introspección y revisión. Por eso, Venus retrógrado se relaciona con la posibilidad de reconsiderar las relaciones, los deseos y las prioridades, así como de reconocer patrones emocionales y reevaluar aquello que genera bienestar.

¿Qué signos sentirán el impacto de Venus retrógrado?

A continuación, desplegaremos una lista con los signos más afectados con la entrada de Venus retrógrado:

Aries

Para Aries, Venus retrógrado puede convertirse en una etapa para revisar sus compromisos y preguntarse qué aspectos de su vida realmente tienen valor. La energía del tránsito invita a frenar antes de tomar decisiones definitivas y observar con mayor claridad qué desea construir a largo plazo.

Tauro

Tauro podría atravesar un período de mayor intensidad emocional. Algunas situaciones o sentimientos que había mantenido bajo control podrían volver a ocupar su atención. La paciencia será importante para procesar lo que ocurre sin reaccionar de manera impulsiva y encontrar nuevas formas de afrontar aquello que genera incomodidad.

Libra

Al ser Venus el planeta regente de Libra, este tránsito puede adquirir especial relevancia para el signo. El dinero y las decisiones financieras estarán entre los principales temas de revisión. Será conveniente analizar gastos, compromisos e inversiones para determinar cuáles realmente aportan valor y cuáles necesitan ser reconsiderados.

Escorpio

Escorpio podría vivir este tránsito de una manera especialmente personal, ya que Venus comenzará su retrogradación en este signo. El período puede intensificar emociones y sacar a la superficie deseos o pensamientos que permanecían en segundo plano. La introspección ayudará a comprender mejor sus necesidades y vínculos.