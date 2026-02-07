Horóscopo de hoy sábado 7 de febrero: estas son las predicciones de Mhoni Vidente

Mhoni Vidente es una de las astrólogas latinoamericanas más exitosas y se ha ganado el respeto y el cariño de sus seguidores de las redes sociales y los televidentes. Con su estilo directo, cálido y espiritual, la pitonisa cubana-mexicana combina su conocimiento con recomendaciones energéticas para aprovechar los rituales disponibles del universo.

Estas son las predicciones para cada signo del zodiaco en asuntos vinculados al amor, el dinero y la salud. Descubre cuál es la energía cósmica disponible de los astros para obtener una orientación clara y práctica en este sábado 7 de febrero de 2026.

Horóscopo de Mhoni Vidente para cada signo del zodiaco durante la jornada del 7 de febrero de 2026

Hoy, sábado 7 de febrero de 2026, Mhoni Vidente invita a todos los nativos del zodíaco a conectarse con la energía universal, prestar atención a los mensajes del Universo y a actuar desde el corazón. A continuación, el horóscopo completo con consejos para el amor, la salud y el dinero:



Aries : la energía del día te impulsa a actuar con mayor intensidad y enfoque en lo que realmente deseas transformar. La presencia de la Luna en Escorpio te invita a canalizar impulsos desde la conciencia emocional.

: la energía del día te impulsa a actuar con mayor intensidad y enfoque en lo que realmente deseas transformar. La presencia de la Luna en Escorpio te invita a canalizar impulsos desde la conciencia emocional. Tauro : el clima astral favorece procesos internos de revisión y desapego de viejas seguridades. Es un buen momento para replantearte vínculos desde una mirada más profunda.

: el clima astral favorece procesos internos de revisión y desapego de viejas seguridades. Es un buen momento para replantearte vínculos desde una mirada más profunda. Géminis : la jornada activa conversaciones importantes que pueden generar cambios en tu forma de pensar. Es clave que escuches más de lo que hablas.

: la jornada activa conversaciones importantes que pueden generar cambios en tu forma de pensar. Es clave que escuches más de lo que hablas. Cáncer : la energía se orienta a lo afectivo y a la necesidad de conectar con las emociones. La Luna en Escorpio potencia tu sensibilidad y te lleva a sanar temas del pasado.

: la energía se orienta a lo afectivo y a la necesidad de conectar con las emociones. La Luna en Escorpio potencia tu sensibilidad y te lleva a sanar temas del pasado. Leo : el movimiento astrológico de la Luna te invita a observar tus reacciones y a manejar mejor el ego. Es un día ideal para transformar tensiones en aprendizajes.

: el movimiento astrológico de la Luna te invita a observar tus reacciones y a manejar mejor el ego. Es un día ideal para transformar tensiones en aprendizajes. Virgo : la energía disponible favorece la introspección y el análisis emocional. Puedes descubrir nuevas motivaciones internas que te ayuden a reorganizar prioridades.

: la energía disponible favorece la introspección y el análisis emocional. Puedes descubrir nuevas motivaciones internas que te ayuden a reorganizar prioridades. Libra : la jornada te propone revisar el equilibrio entre dar y recibir en tus relaciones. La Luna en Escorpio te impulsa a tomar decisiones más honestas contigo mismo.

: la jornada te propone revisar el equilibrio entre dar y recibir en tus relaciones. La Luna en Escorpio te impulsa a tomar decisiones más honestas contigo mismo. Escorpio : el tránsito lunar sobre tu signo intensifica tu magnetismo y tu capacidad de transformación. La Luna en Escorpio te conecta con un fuerte proceso de renovación personal.

: el tránsito lunar sobre tu signo intensifica tu magnetismo y tu capacidad de transformación. La Luna en Escorpio te conecta con un fuerte proceso de renovación personal. Sagitario : la energía del día favorece el silencio interno y la reflexión antes de actuar. Es importante que respetes tus tiempos emocionales.

: la energía del día favorece el silencio interno y la reflexión antes de actuar. Es importante que respetes tus tiempos emocionales. Capricornio : el clima astrológico impulsa cambios en tus metas a largo plazo. La Luna en Escorpio te ayuda a soltar estructuras que ya no te representan.

: el clima astrológico impulsa cambios en tus metas a largo plazo. La Luna en Escorpio te ayuda a soltar estructuras que ya no te representan. Acuario : la jornada activa procesos de cambio mental y emocional. Es un buen momento para replantearte proyectos desde una mirada más profunda.

: la jornada activa procesos de cambio mental y emocional. Es un buen momento para replantearte proyectos desde una mirada más profunda. Piscis: la energía disponible potencia tu intuición y tu conexión espiritual. La Luna en Escorpio te invita a confiar más en tus percepciones internas.

¿Cuál es tu signo zodiacal según tu fecha de nacimiento?

Según la astrología, si bien el Sol ingresa en cada signo zodiacal en determinadas fechas del año y pueden variar en cada periodo anual, estas son las fechas estimativas de cada casa: