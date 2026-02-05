Estos son tus signos compatibles en el amor para febrero de 2026, según los horóscopos de Mhoni Vidente
Si quieres invitar a salir a esa persona especial para ti, revisa si este año conectan con las energías positivas de los astros
Mhoni Vidente reveló cuáles serán los signos compatibles de cada astro en sus predicciones de los horóscopos para el mes de febrero de 2026 . La famosa astróloga mencionó que será una temporada cabalística para algunos de ellos, pero afortunadamente, hay energías que pueden encender la chispa del amor.
Aunque Tauro, Cáncer, Leo, Virgo y Acuario tienen bendiciones de los astros este mes, así como abundancia y toques de suerte en el amor, todos podrán gozar de la energía positiva en San Valentín. Así que, si estás buscando enamorarte, entonces busca tu signo zodiacal compatible:
- ARIES: Cáncer, Leo y Capricornio
- TAURO: Virgo, Sagitario y Capricornio
- GÉMINIS: Capricornio, Acuario y Libra
- CÁNCER: Aries, Piscis y Escorpión
- LEO: Libra, Sagitario y Aries.
- VIRGO: Géminis, Tauro y Capricornio
- LIBRA: Acuario, Piscis y Cáncer.
- ESCORPIO: Sagitario, Piscis o Cáncer.
- SAGITARIO: Aries, Leo y Libra.
De esta manera, Mhoni Vidente afirma que si el destino los quiere unidos, así ocurrirá. Así que no está de más invitar a salir a aquella persona que tanto has tenido guardada en el corazón estos últimos meses, y si coincide con tu horóscopo compatible , mejor.
¿Cómo hacer el ritual para atraer el amor en San Valentín?
Hacer un ritual para atraer el amor puede fortalecer la energía romántica en el mes del Amor y la Amistad. Solo necesitas tener una intención clara y dejar atrás lo que ya no suma. Luego, sigue los siguientes pasos para invocar la suerte de Cupido:
- Llena una cacerola pequeña con 2 litros de agua.
- Coloca 7 cucharadas de miel pura
- Añade 7 ramas de canela (o 7 cucharadas de canela en polvo)
- Revuelve a fuego lento hasta que hierva por 2 o 3 minutos.
- Deja que se entibie la mezcla.
- Toma una ducha normal por 7 minutos.
- Luego, remójate con la mezcla de agua con canela y miel sobe tu cuerpo.
- Deja que la energía actúe y te esperas a que tu piel se seque sin la ayuda de una toalla.
- Termina el ritual encendiendo velas rojas en el baño.