Hospitalizan de emergencia a integrante de Grupo Firme.

El 2022 fue un gran año para Grupo Firme y el 2023 pinta aún mejor; sin embargo, la agrupación no inició de la mejor forma este año ya que uno de sus integrantes tuvo que ser hospitalizado de emergencia, ¿será otra vez Eduin Caz?

Platicamos con Joss Favela sobre el lanzamiento de su nuevo material.

Por ahora, los integrantes de Grupo Firme se encuentran de vacaciones, aunque no han dejado de compartir en redes sociales algunos momentos al lado de sus seres queridos, es así como sus fans han podido estar al pendiente de la agrupación.

¿Quién es el integrante de Grupo Firme que tuvo que ser hospitalizado de emergencia? Es cierto que Eduin Caz alertó a sus fans al cierre del 2022 luego de aparecer en un hospital; sin embargo, en esta ocasión no se trata de él sino de AB Luna, segunda voz de Grupo Firme, quien dio a conocer que se tuvo que someter a una operación de emergencia.

AB Luna subió un video en el que dio a conocer que al parecer tuvo una indigestión producto de los alimentos que ingirió durante la cena de fin de año, esto mientras se encontraba recostado en una camilla de hospital.

¿Qué dijo AB Luna al respecto?

La segunda voz de la agrupación liderada por Eduin Caz reveló que “fueron momentos de terror, casi 40 horas de dolor y la verdad no se lo deseo a nadie, pero que tomen precauciones y no lo esperen y vayan y se operen cuando les llegue este dolor, qué mejor compañía que la familia, muchas gracias vinieron desde Tijuana y mi esposa estaba conmigo en Cancún”.

AB Luna agradece a sus fans.

¿Eduin Caz también será operado?

Como mencionamos anteriormente, Eduin Caz encendió las alarmas a finales del 2022 cuando dio a conocer que es muy probable que se tenga que operar.

“Familia ando aquí hospitalizado, se me había olvidado decirles, lo que pasa es que ya andamos aquí en los tratamientos, ya me voy a operar, van a ser varias operaciones porque una cosa lleva a la otra y así, luego les voy a explicar más o menos qué es lo que me voy a hacer, pero ya vamos a andar mejor si Dios quiere”, dijo el intérprete de “En tu perra vida”, “El tóxico” y “El amo no fue pa’ mí”, entre otras.