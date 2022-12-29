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FOTOS | Eduin Caz, de Grupo Firme, ¡de nuevo hospitalizado! Te contamos

El vocalista de Grupo Firme ha tenido varias complicaciones de salud durante este 2022, ¡y ya está tomando cartas en el asunto!

Por: Tv Azteca

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Eduin caz en concierto.jpg
Eduin caz de Grupo Firme.jpg
Eduin Caz grammys (2).jpg
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Eduin Caz grammys (3).jpg
Eduin con lentes.jpg
Eduin caz y Daddy Yankee.jpg
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Eduin cabello azul.jpg
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Eduin en USA.jpg
Eduin Premios lo nuestro.jpg
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Eduin subió de peso.jpg
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Eduin y grupo firme.jpg
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