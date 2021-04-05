Christian Nodal sigue en lo dicho, quiere convertir en su esposa a Belinda este año: “Yo sí quiero”.

Desde que Christian Nodal y Belinda dieron a conocer que estaban enamorados y tenían una relación formal causaron mucha sorpresa y pese a que muchos pensaban que no durarían, ya hasta hay planes de boda.

Desde que dio a conocer que estaban juntos, se ha especulado sobre un posible enlace matrimonial e incluso ambos han hablado sobre la posibilidad de hacerlo, sin embargo, Christian Nodal recientemente aseguró que quiere hacerlo ya.

“Yo sí quiero casarme ya, pero no sé si vaya a salir vivo de este año. No sé si primero lleguen los zombies o los aliens”, dijo.

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Nodal ha pensado tanto en llegar al altar con Belinda, que ya hasta sabe quienes serían sus invitados: “Los Plebes son mis invitados especiales, mis amigos los quiero mucho y me encantaría que estuvieran ahí”.

Referirse a “salir vivo” fue debido a que él y su familia viven secuelas de la pandemia, tanto en el plano personal como en la profesional.

“A mí me dejó mucho aprendizaje, tanto en lo laboral como en lo personal y es valorar los pequeños detalles que hacen una gran diferencia”, aseguró el cantante.

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“Qué es valorar el presente con tus seres queridos, poder dar un beso, poder abrazar cosas tan sencillas que se volvieron un arma letal, darle un beso a alguien, abrazarlos, porque ya no sabes ni cómo saludar para empezar y en el trabajo también acoplarnos a estas redes sociales, las plataformas digitales”, indicó Nodal.

Belinda ¿Embarazada?

Los rumores no han parado desde que ambos artistas están juntos, recientemente se ha especulado sobre un posible embarazo de Belinda. Todo comenzó por unas publicaciones en redes sociales en las que el cantante de “Probablemente” estaba recostado en el vientre de la jueza de “La Voz Kids”.

Hasta el momento, ni Nodal ni Belinda han hablado sobre las especulaciones, sin embargo, las últimas fotos de la también actriz en donde luce un abdomen plano, desmentirían la llegada de un bebé.

Juntos en España

Cabe recordar que recientemente la intérprete viajó a España para filmar la serie ‘Bienvenidos al Edén’, por lo que Nodal también viajó con su novia y han compartido a través de sus redes cómo ha sido el día a día conviviendo juntos, desde compartiendo el desayuno, como momentos románticos y bromas.

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