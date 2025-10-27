¡Hubo LÁGRIMAS! Así reaccionó Eleazar Gómez tras salvarse en La Granja VIP: “Me sentía afuera”

Concluyó la segunda Gala de Eliminación de La Granja VIP, en donde Sandra Itzel resultó ser la segunda eliminada del reality show más popular de México en estos momentos, lo cual significa que Alfredo Adame y Eleazar Gómez fueron los personajes salvados por el público, el cual ha emitido millones de votos.

Tras el anuncio de Adal Ramones en donde daba por eliminada a Sandra Itzel, Eleazar Gómez tuvo una singular reacción, pues al instante comenzó a llorar y aseguró que estaba seguro de que él sería el elegido para abandonar La Granja VIP.

“Me cayó de impacto, estaba platicando con Sandra y le dije que ya sentía un pie afuera, venían muchos pensamientos a mi cabeza pero si tengo esta oportunidad de seguir aquí voy a dar lo mejor de mí, voy a demostrar lo mejor que pueda de mi persona, estoy muy agradecido con la gente por haber votado por mí, muchísimas gracias, estoy bendecido de poder seguir aquí", dijo Eleazar Gómez quien se fundió en un abrazo con Sandra Itzel previo a regresar a La Granja VIP.

¡#LaGranjaVIP se queda sin un granjero más! La competencia avanza y #SandraItzel queda eliminada. ¡Gracias por todo granjera! 👩🏻‍🌾🥹🦋



Reacción: ¿Qué dijo Sandra Itzel tras ser eliminada de La Granja VIP?

Finalmente, Sandra Itzel agradeció a todos sus fans y nos regaló un breve resumen de lo que vivió y aprendió dentro de La Granja VIP.

“Me siento bien, me siento en paz, sé que allá afuera mi ejército de mariposas hizo lo que estuvo en sus manos y yo me voy llena, creo que este proyecto para mí fue un poco complicado sobre todo por conocer las máscaras que muchos traen allá adentro, y creo que no estoy capacitada, mi personalidad no está capacitada para enfrentarme a tanto lobo que está allá adentro. Les deseo lo mejor, me la pasé muy bien, disfruté jugar, disfruté aprender, me llevo mucho aprendizaje de vida, personalmente, como artista y a lo que sigue, adelante siempre”, dijo Sandra Itzel.

La Granja VIP: ¿Dónde votar por mi favorito?

