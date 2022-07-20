Hugo Sánchez va a estrenar su película documental.

Hugo Sánchez confirma que de momento no tendrá una serie biográfica, pero a finales de este año, se estrenará una película documental sobre su vida y obra que lo acercará muchísimo más al público que ha seguido su carrera durante muchos años.

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Ya está en camino la película, prácticamente está por salir a fin de año. Serie no, película documental. Es documental es propio, en plan general, no es nada difícil, solo cuento mi vida, anécdotas y situaciones que he vivido y, que se me conozca más como persona y ser humano

El exjugador del Real Madrid aseguró que habrá una presentación de forma oficial y que existe la posibilidad de una sorpresa agradable para sus fans, pero aseguró que se va a mostrar completamente al natural.

Ahí está la película para que la vean, habrá alguna presentación y en este caso ya se les avisará, pero ya está, pronto saldrá, el fin de año seguramente. Puede haber una sorpresa agradable, tal cual soy, al natural y eso es lo más importante

Hugo Sánchez se mostró agradecido por ser una leyenda.

Y, sobre cómo se siente de ser una leyenda viviente, el delantero mexicano nos expresó lo siguiente, afirmando que se siente agradecido con Dios.

No es complicado, estoy acostumbrado y es parte de mi vida, cosa que le agradezco a Dios que me haya escogido como uno de ellos

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El exfutbolista que viajaba a Cancún no quiso ahondar sobre el escándalo de la muerte de Diego Armando Maradona en Argentina.

