Alejandra Haydee revela que llevará su historia de acoso al teatro.

Alejandra Haydee denunció a Alejandro Marcovich por acoso. ¿Qué pasó?

La actriz Alejandra Haydee, quien en abril de 2020 señaló al director de cine Carlos Marcovich de acoso sexual, revela a Ventaneando que hará catarsis en lo vivido con el cineasta a través de la puesta en escena Pecado de Omisión que se estrenará al lado de Mayra Sierra el próximo 28 de julio en el teatro Enrique Elizalde.

“Mi lucha ahorita está con una obra de teatro que voy a hacer con Mayra Sierra... es de todas estas niñas que son violentadas, acusadas y de todas estas cosas tan terribles que suceden en México. Es nuestro granito de arena para decir que nos sigue pasando, pero estamos llevándolo al escenario”, dijo a las cámaras de Ventaneando.

Alejandra Haydee habla del caso de Coco Levy

Alejandra Haydee aplaude de pie a las actrices Danna Ponce y María Bobadilla por haber denunciado ante las autoridades a su presunto acosador, Coco Levy, a diferencia de ella y de otras actrices víctimas de Carlos Marcovich que decidieron no actuar legalmente, y estas son sus razones: “Yo ya no quise moverle nada porque en México no pasa nada”.

Alejandra también habla de la estigmatización de la que son víctimas las denunciantes.

“Que triste que digan ‘a esa actriz no la llamen porque es problemática y tuvo un conflictito’, pero no es un conflictito, tiene nombre, tiene demanda y más. Afortunadamente, ellas fueron más unidas, se sintieron con tanto poder que ‘ya no más’. Yo aquí estoy siempre para ser portavoz o ayudar, poner un granito de arena para las que hemos vivido estas cosas”, continuó.

La actriz también compartió que buscará a Danna Ponce y a María Bobadilla para ofrecerles participar de alguna manera en Pecado de Omisión: “Si ellas gustan, el teatro es su voz”.

