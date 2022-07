José Manuel Figueroa actualiza su polémica con Farina Chaparro.

¿Qué pasó con la demanda impuesta en contra de José Manuel Figueroa?

A casi un año de que Farina Chaparro, expareja de José Manuel Figueroa, entablara un proceso en su contra por supuesta violencia familiar y verbal, el cantante confirmó que el asunto quedó en el olvido, luego de que las autoridades dieran a conocer que no existían elementos necesarios para darle curso.

“Decidió la fiscalía que no hay pruebas . ¿Cómo se llamaba su abogado? El cobarde de Arnáez dijo que en un año me iba a meter a la cárcel, pero nunca me metió a la cárcel y nunca me mandó a llamar. Yo me presenté en la fiscalía, pero nunca tuvieron pruebas, videos o fotos”, dijo a los medios de comunicación.

Además, el hijo de Joan Sebastian confirmó que demandó al abogado de Farina Chaparro por intento de extorsión

"Él me buscó a mí pidiéndome dinero, pidéndome que llegaramos aun acuerdo, que ‘qué rancho le iba a dar’. Lo reto otra vez. Mi denuncia de extorsión sigue válida y en pie”, continuó.

José Manuel Figueroa habla de la polémica con Ana Bárbara

En otros temas, José Manuel parece no alejarse de las polémicas, pues advierte que no descansará hasta recuperar los derechos del tema Fruta Prohibida, que según él, le robó su expareja Ana Bárbara.

“Quien me conoce o con quien yo he tenido la fortuna de tener un romance... tiene claro que estúpidamente, ignorantemente, ilusionado, compongo canciones, y antes de registrarlas, se las mando a la mujer que estoy enamorando. ¿Por qué? Porque son un regalo del alma”, dijo.

Por último, José Manuel Figueroa le mandó este contundente mensaje a Ana Bárbara: “Estoy moviendo mis piezas y con toda la intención de recuperar mis canciones”.

Por su parte, Ana Bárbara asegura que el tema es suyo y tiene el registro en orden a su nombre.

