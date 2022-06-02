Humberto Zurita confirma que no está en busca del amor.

A tres años del fallecimiento de su esposa, Christian Bach, Humberto Zurita no descarta rehacer su vida con una nueva pareja, aunque no por el momento.

Yo creo que el amor tiene muchos colores y mis hijos son mi prioridad, hoy en día, el amor hacia mis hijos y también, el amor hacia mis amigos, amigas, a mis compañeros; a una pareja, hablar como de amar se me haría difícil ahora. No lo estoy buscando, tampoco lo estoy negando, pero no es algo que yo esté buscando, tengo amigas y luego, por ahí cosas, pero no les hagan caso, estoy tratando de vivir

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Y bromeó un poco a la pregunta de que si aceptaría ser el suggar daddy de alguna jovencita.

Pues, primero que me presten dinero para ser su suggar daddy, oye, sí puedo ser su suggar daddy, pero si ellas me invitan

Por cierto, que el actor compartió cómo celebrará el próximo festejo del Día del Padre.

Solo, solo. Mis hijos se me van. Emiliano el más pequeño, se va a hacer una serie muy larga que no les puedo decir, a España, Europa. Sebastián, acaba de regresar de Australia y se va por ahí creo que también a Europa, entonces, a ver si me invitan un mezcalito

Humberto Zurita habló sobre su nueva serie 'El Galán'.

Humberto Zurita asistió a la alfombra roja de El Galán, serie que protagoniza al lado de su hijo Sebastián y que retrata la historia de un actor que, tras un largo periodo de ausencia, intenta retomar su carrera sin darse cuenta de que la industria ya no es lo que él conoció. Pero, sorpréndase, el propio Humberto no se considera un galán.

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