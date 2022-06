Así fue la reacción de Camilo ante la ruptura de Belinda y Nodal.

Camilo habló de toda la polémica que fue desatada por Sebastián Yatra.

Hace unos días, un video que circuló en las redes sociales donde Sebastián Yatra aseguraba a la presentadora argentina Susana Giménez, que ni Camilo ni Rauw Alejandro están tan enamorados de sus respectivas parejas, Evaluna y Rosalía, desató un mar de sospechas.

Y aunque el intérprete de Tacones Rojos hizo ver más tarde que es una frase que incluye en su nuevo tema musical Enamorados, provocó que Camilo, quien está de visita en México , fuera cuestionado al respecto.

“Yo me siento muy orgulloso de la relación que tengo con Evaluna. Evaluna es a quien yo tengo el placer de servirle y acompañarla en su florecer. Soy afortunado de poder caminar con Evaluna”, declaró.

De hecho, aseguró que el nacimiento de su bebé Índigo incrementó el amor que siente por su esposa.

“Si yo antes la amaba, la honraba y la admiraba, en este momento estoy sin palabras”, dijo.

Camilo reacciona a ruptura de Nodal y Belinda

De una peculiar manera, Camilo evitó opinar respecto a la polémica ruptura de Belinda y Christian Nodal.

“Me pasa también que le tengo mucho cariño a Belinda y a Nodal. La verdad que conozco poco de la situación. Opinar de una relación es algo que no me corresponde... aunque lo supiera, no me siento con la autoridad de dar ningún tipo de consejo”, confesó en su conferencia de pensa.

La ruptura del cantante sonorense y Belinda ha sido una de las más sonadas en el mundo del espectáculo, por lo que decenas de figuras del entretenimiento han dado sus opinones al respecto.

Sin embargo, el intérprete de Ropa Cara ha preferido guardarse su opinión, pues es buen compañero de ambos cantantes. El colombiano compartió foro con Belinda en nuestro programa La Voz, donde ambos fungieron como coaches.

