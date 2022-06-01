Zuria Vega revela por qué ya no hace telenovelas.
La popular actriz, Zuria Vega reveló el verdadero motivo por el qué no ha hecho telenovelas desde hace cinco años y estas son sus razones.
Zuria Vega revela algunos detalles sobre la película Quiero tu vida, en la que trabajó recientemente bajo la producción de Salma Hayek.
Ya, ya terminamos de filmar, terminamos la semana pasada, pues ya sabes, ahora con las plataformas que no te dejan contar nada hasta que ya se vaya a estrenar y todo, pero bueno, una producción muy padre, muy contenta de encontrarme con Jorge Colón otra vez con él hice mi primera película
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Y, pues es una película que habla un poco, también, hablando de Network y hablando de esa película, que la inmediatez en la que estamos, que siempre queremos lo que ni tenemos. La película se llama Quiero tu vida y es como siempre tener, pensar en lo que tiene el otro o en el momento que está el otro es mejor que en el que está uno
Zuria Vega reveló por qué no ha hecho telenovelas.
Zuria Vega, se ha propuesto salir de su zona de confort constantemente, debido a ello, hace cinco años no acepta ningún proyecto de telenovela.
Ahora, tiene cinco años que no estoy en las telenovelas, yo siempre lo voy a decir, que yo al público de telenovela le debo muchísimo, yo adoro la televisión. No ha llegado la historia con la que decida regresar, pero bueno, ahorita estamos explorando otros terrenos, también. A evolucionado, como todo, ahora las plataformas, las series
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Voy a estrenar una película que hice a finales del año pasado, ahora filme está, entonces, fíjate que no se si le vayan a cambiar el nombre, pero es con Memo Villegas y filme está, ahorita empiezo a filmar otra serie y nada. Network, ahorita estamos aquí, hay que disfrutar en lo que estamos que es este teatro maravilloso con esta compañía increíble y este texto