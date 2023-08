Guía definitiva para identificar las llamadas spam en tu celular

Seguramente has experimentado ese momento incómodo en el que tu teléfono suena y, con una sensación de anticipación, respondes solo para encontrarte con una voz robótica o un insistente vendedor al otro lado de la línea. Las llamadas spam se han convertido en una molestia moderna, que parece seguirnos a todas partes y no tener fin. Pero, ¿alguna vez te has preguntado quién o qué está detrás de estas irritantes intrusiones en tu vida diaria?

Las llamadas spam varían desde ofertas de seguros, hasta supuestas deudas inexistentes, pero todas comparten un denominador común: su objetivo es aprovecharse de tu tiempo, atención e incluso seguridad. Afortunadamente, existen algunos trucos que puedes realizar para protegerte de sus embates.

¿Cómo identificar las llamadas spam de manera fácil y rápido?

Si alguna vez has deseado tener un filtro en tu celular, que te alerte sobre las posibles amenazas, Google podría ser tu héroe inesperado. El gigante de la tecnología, ha implementado un identificador de llamadas spam, que te ayuda a reconocerlas y bloquearlas antes de que siquiera tengas que lidiar con ellas.

Activar esta función es sorprendentemente fácil y rápido. Todo lo que necesitas es seguir los siguientes pasos:



Abre la aplicación “Teléfono” en tu dispositivo. Toca en “Más opciones,” luego selecciona “Ajustes,” y posteriormente elige “Filtro de llamadas y de spam”. Activa la opción “Ver identificador de llamada y de spam.” Si lo deseas, también puedes activar “Filtrar llamadas de spam” para bloquearlas automáticamente estos contactos no deseados.

Registro público para evitar publicidad

Si bien, Google es un recurso valioso en la lucha contra las llamadas spam, no es el único en esta batalla. La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) ha establecido el Registro Público para Evitar Publicidad (Repep). Si deseas un nivel adicional de protección, simplemente regístrate en este sistema, marcando el número desde el teléfono que deseas registrar, ya sea fijo o celular. Esto te permitirá mantener a raya a los vendedores y empresas que insisten en interrumpir tu paz y tranquilidad.

