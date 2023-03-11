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FOTOS | ÚLTIMO MOMENTO, muere el primer actor Ignacio López Tarso a los 98 años.

Lamentamos el fallecimiento de uno de los actores más importantes de la escena mexicana del siglo XX, Ignacio López Tarso. Murió a los 98 años de edad.

Por: Tv Azteca

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