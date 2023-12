Imelda Garza revela que Julián Figueroa se le manifestó en sueños

Imelda Garza Tuñón, viuda de Julián Figueroa, cree que este se encuentra bien y cumplió su misión en esta vida, lo cree porque es el mensaje que él mismo le dio en un reciente sueño.

¿Qué dijo Imelda Tuñón? En entrevista exclusiva para Ventaneando, Imelda Garza Tuñón declaró que “un día antes de que cumpliera uno de sus meses luctuosos, hablamos de por qué se había ido y me explicó por qué se había ido”.





“Me dijo como que él ya estaba bien, que él ya había cumplido su misión, que yo no necesitaba estar preocupara por eso, que seguíamos siendo una familia, que estaba yo con José Julián y que él también estaba ahí, aunque no estuviera físicamente y eso me dio mucha tranquilidad”, añadió Imelda Garza.

¿Su hijo se volvió malcriado tras la muerte de Julián?

Aunque tras la partida de Julián Figueroa, su hijo José Julián se mostraba algo malcriado, Imelda Garza comparte que ha mejorado su conducta, pues ella misma ha tratado de mostrarle fortaleza en medio del duelo.

“Yo lo veo mucho mejor, creo que ha tomado las cosas con mucha madurez para ser un niño de seis años, al principio sí estuvo un poco chiqueado, malcriado, no sé cómo le digan aquí. Chiflado en Monterrey, sí; yo le digo chiflado”, recalcó.

“Sí estuvo haciendo un poco como pataletas, pero yo hice todo lo posible por mantener su estructura diaria, por actuar lo más normal que se pudiera, por darle a entender que aunque él no estaba, pero yo estaba aquí y que todo estaba bien. Yo quiero que él crezca como un niño feliz, como un niño que desarrolló su potencial al máximo, que haga lo que quiera de su vida y sin ningún trauma”, finalizó.