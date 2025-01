Imelda Tuñón se disculpa con Maribel Guardia tras ser exhibida y despojada de su hijo

El conflicto legal y mediático entre Maribel Guardia e Imelda Tuñón por la custodia del pequeño José Julián sigue dando de qué hablar, pues después de una semana de haber sido demandada por su suegra, la viuda de Julián Figueroa asistió a los juzgados a rendir su declaración y a presentar sus pruebas toxicológicas. A su salida habló sobre lo sucedido y esto fue lo que dijo.

¿Imelda Tuñón está arrepentida?

En medio de los rumores y especulaciones que han surgido a raíz de la denuncia de Maribel Guardia, Imelda Tuñón dijo sentirse tranquila, aunque se dijo arrepentida por hacer públicos sus sentimientos en medio de la disputa.

“Al final del día era una persona que estaba en un estado de desesperación. No me puedo arrepentir de cómo me sentía cuando estaba desesperada, asustada, cuando no sabía qué iba a pasar; no me puedo arrepentir de eso”, dijo Imelda.

¿Imelda Tuñón se disculpó con Maribel Guardia?

Recordemos que al inicio de la controversia, Imelda Tuñón no se guardó nada y arremetió contra su suegra a quien llamó “vieja estú…”. Sin embargo, la viuda de Julián Figueroa se dijo estar arrepentida por sus declaraciones y le envió una disculpa a Maribel Guardia.

“Tiene que entender, y yo creo que lo entiende, espero que lo entienda. Era una persona que estaba en un momento donde estaba muy enojada, muy triste, muy desesperada, y estaba sufriendo una injusticia”, aseguró Imelda Tuñón.

“Evidentemente, nadie se merece un insulto, todas las personas tienen derecho a réplica, derecho a hablar, pero también el niño tiene el derecho de estar conmigo”, agregó.



¿Cuándo podría volver José Julián con ella? Este viernes 31 de enero se cumplen los diez días de custodia de Maribel Guardia, no obstante, Imelda Tuñón desconoce cuándo volverá a su lado José Julián, pero espera que se haga justicia.

Por ahora, solo deberá esperar que los examenes toxicológicos sean analizados y quede demostrado que no tiene ninguna de las adicciones por las que ha sido señalada, pero es consciente de que el procedimiento pudiera extenderse por un tiempo más.