Maribel Guardia regresa a las redes sociales con inquietante mensaje

En medio de la polémica batalla legal que sostiene con su nuera Imelda Tuñón por la custodia temporal del pequeño José Julián, Maribel Guardia reapareció en redes y dejó a todos con la boca abierta luego de publicar un inquietante mensaje.

Recordemos que, por decisión de las autoridades, Maribel Guardia tiene momentáneamente la custodia legal de José Julián, mientras que Imelda Tuñón está haciendo hasta lo imposible por recuperar a su hijo.

Te puede interesar: Maribel Guardia, ausente en la obra ‘Lagunilla Mi Barrio’ en medio de conflicto con Imelda Tuñón

¡Que se haga cargo! Alexis no quiere apoyar a su hermana que ya es mamá [VIDEO] Alexis no está dispuesto a pagar ni un peso de los estudios de su hermana, pues él no la mandó a embarazarse; Alexis pide que se haga responsable de su vida.

¿Maribel Guardia no quiere la custodia de su nieto?

Como mencionamos anteriormente, Maribel Guardia compartió hace días en sus redes sociales un comunicado informando que su nieto se encuentra bajo su cuidado, pero llamó la atención cuando descartó quererse quedar con la custodia del menor, pues espera que su nieto pueda estar con su madre, pero en las condiciones adecuadas.

Sin embargo, volvió a alejarse de las redes sociales; incluso, Marco Chacón, su esposo, informó que la actriz dará una conferencia mañana viernes para hablar de lo sucedido.

¿Por qué Imelda Tuñon no quiere que su hijo viva con Maribel Guardia?

En entrevista exclusiva para Ventaneando, Imelda Tuñón dijo lo siguiente: “yo me siento completamente competente para desempeñar mi papel como madre. Desde noviembre estoy planeando la manera de independizarme completamente de la casa de Maribel, sobre todo porque se van a cumplir 2 años del fallecimiento de Julián y necesito expandirme como ser humano, como persona, acercarme a mi hijo en esta convivencia que es tan necesaria entre nosotros dos”.



Te puede interesar: Julián Figueroa no quería que Maribel Guardia criara a su nieto, aseguran

“Quiero tener la oportunidad de criar a mi hijo, inculcarle los valores que me inculcaron a mí para que sea una persona de bien el día de mañana y no quisiera que se impregne de este tipo de malos hábitos, se puede decir, en donde para salirse con la suya hay que difamar a una persona y hay que atacar a una persona. No quiero que esto quede en su cabeza de 7 años y que el día de mañana él se vaya a conducir como un hombre que hace este tipo de cosas para poder salirse con la suya. Yo no puedo permitir que mi hijo crezca en un ambiente en donde se difama a la gente”, finalizó.