Imelda Tuñón regresa y lanza promesa en memoria de Julián Figueroa

El conflicto legal y mediático entre Imelda Tuñón y Maribel Guardia sigue su curso y, recientemente la viuda de Julián Figueroa reapareció en redes para lanzarle una promesa al finado cantante.

Recordemos que, actualmente, la custodia del pequeño José Julián le fue otorgada por un tiempo de 90 días a Maribel Guardia como resultado de la denuncia que la costarricense interpuso en contra de Imelda Tuñón, su nuera.

¡Les querían robar un punto! ¿Quién ganó el Sin Palabras este martes? [VIDEO] ¡Llegó el momento de la diversión en Venga la Alegría! Nos reímos a carcajadas con las locuras de los conductores en el mejor juego del mundo mundial... ¡Sin Palabras!

¿Qué fue lo que publicó Imelda Tuñón?

Imelda Tuñón compartió imágenes que muestran a Julián Figueroa junto a su hijo, pero lo que más llamó la atención fue la promesa que le hizo al finado cantante, asegurando que esta lucha es en su memoria.

Te puede interesar: Imelda Tuñón CONFIESA sobre su supuesta relación con el esposo de Maribel Guardia

El video muestra un íntimo y hermoso momento entre Julián Figueroa y su hijo. En las imágenes se ve al hijo de Maribel Guardia y Joan Sebastian jugando con José Julián mientras ambos están dentro de un automóvil.

La publicación fue acompañada con el texto: “Perdimos a uno y siempre va a vivir en nuestros corazones, pero quedamos 2 y vamos a pelear. No nos pueden parar. Por Julián, por José Julián y por mí”.

¿Imelda Tuñón ya pudo ver a su hijo?

Hasta el momento, Imelda Tuñón no ha podido ver a su hijo, luego de que Maribel Guardia declarara ante las autoridades que la joven no es apta para los cuidados del menor.

También te puede interesar: Imelda Tuñón acusa a Maribel Guardia de manipularla a través de Julián Figueroa

Esto ha llevado a Imelda Tuñón a emprender acciones legales y a señalar que todo se trata de una “campaña de desprestigio en su contra”.

¿Imelda Tuñón no era una madre presente? Raquel, antigua nana de José Julián, declaró a Javier Ceriani que Imelda Tuñón no es una madre presente y que José Julián está acostumbrado a no ver a su madre.

“Era mi trabajo cuidarlo y enseñarle a caminar cuando era un bebé, muchas cosas, me daba cuenta de miles de cosas (...) Imelda dice que todo el tiempo el niño pregunta por ella, el niño si no llega a ver a su mamá en el día, él no pregunta. Él ya se acostumbró a las nanas y no pregunta. Algo fuerte porque el niño si no se topa con su mamá, no pregunta por ella, está acostumbrado”, aseguró Raquel.