Uno de los cantantes más importantes en la historia de México es Vicente Fernández, quien falleció el pasado 12 de diciembre de 2021, pero su legado ha quedado marcado en la música ranchera para siempre.

Por ese motivo, se realizó una serie que fue protagonizada por Jaime Camil, quien recibió la aprobación de la familia para representar el papel de Vicente Fernández.

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¿De qué trata la serie ‘El Rey’?

La producción protagonizada por Jaime Camil, nos narra toda la vida de Vicente Fernández, desde su infancia y los retos que tuvo que ir enfrentando para lograr una de las carreras más importantes dentro de la industria.

Uno de los retos más grandes y que marcaron la vida del llamado Charro de Huentitán, fue cuando se presentó en la Plaza de Toros México, situación que fue plasmada en la serie ‘El Rey’.

En TV Azteca, hemos tenido el privilegio de transmitir de forma completa la serie ‘El Rey’, donde millones de televidentes han logrado conocer más sobre la vida de Vicente Fernández.

¿Cuándo, dónde y a qué hora ver el final de ‘El Rey’?

A lo largo de varias semanas, hemos transmitido la serie de Vicente Fernández, la cual va a llegar a su final el próximo domingo 1 de octubre, por la señal de Azteca UNO.

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La cita para poder disfrutar del final de ‘El Rey’, es en punto de las 19:30, ya que vas a poder conocer el desenlace de la serie que ha marcado la historia musical de México.

