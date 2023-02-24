Impugnarán último testamento de Juan Gabriel por aparición de otro.

Ventaneando confirmó hace unos días la inminente impugnación del testamento en el que Juan Gabriel designó a su hijo mayor, Iván Aguilera, heredero universal. El procedimiento, encabezado por el abogado Gustavo Herrera, está basado en un testamento anterior que ‘El Divo de Juárez’ dictó el 30 de agosto de 1993, donde sí aparecían sus cuatro hijos como herederos a partes iguales.

¿Qué dijo el abogado al respecto? El abogado dijo que fue el albacea de ese testamento quien lo buscó para encargarle el caso: “En ese testamento deja como herederos a los cuatro hijos y cualquiera de los herederos o la albacea, pueden denunciar la sucesión”.





¿Existe dicho testamento?

Para saber si existe el mencionado testamento y conocer la identidad de la albacea, Ventaneando localizó el documento en cuestión, el cual fue formulado ante el Notario Público Número 87 del entonces Distrito Federal, Tomás Lozano Molina, en él instituyó como herederos por partes iguales a los menores hijos de Juan Gabriel, de nombres Iván Gabriel, Joan Gabriel, Hans Gabriel y Jean Gabriel.

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Una segunda cláusula establecía que en caso de que los herederos instituidos faltaran, la herencia universal sería a la Asociación Civil “Senjase”, que es la escuela de música que Juan Gabriel fundó en Ciudad Juárez.

¿Quién es la albacea?

En una tercera cláusula se revela el nombre de la albacea, se trata de doña Patricia Mancebo Muriel, que es quien buscó al abogado Gustavo Herrera. En la cuarta (cláusula), se nombra como tutriz de los entonces menores hijos de Juan Gabriel a la señora Socorro Cisneros de Salas.

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Mientras que en la quinta, se revoca de forma expresa total y absoluta, cualquier testamento otorgado con anterioridad y, es que Juan Gabriel ya había dictado un primer testamento con fecha de 9 de junio de 1976, ante el notario 129 del Distrito Federal, Ignacio Soto Borja.

¿Qué dice el primer testamento de Juan Gabriel? Ventaneando también tuvo acceso a este testamento en el que fungen como testigos, la señora Graciela Muñoz Rodríguez, su entonces manager María de la Paz Genesta y Margarita Su López, mejor conocida como Margo Su, actriz y empresaria teatral.

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En el primer testamento, Juan Gabriel designó como albacea y heredera de sus bienes a su hermana Virginia Aguilera Valadez y a falta de ésta a su hermano Pablo Aguilera Valadez, los dos hoy finados.

Cabe señalar que ambos testamentos fueron revocados a la muerte de Juan Gabriel, pues al solicitarse la búsqueda correspondiente, la Dirección General de Notarias encontró el tercero y último que dictó el 5 de junio de 2014, ante Javier Jesús Ramírez, Notario Público Número 52 en el estado de Quintana Roo, designando a Iván Aguilera Salas como heredero universal.

¿Cuáles son las razones por las que buscan invalidar el testamento de Juan Gabriel:

Ese es el testamento que hoy busca invalidarse por alguna de estas razones: “Puede ser la falsedad de la firma, la incapacidad mental del testador, que haya sido otorgado con violencia, hay diferentes causas de nulidad. Ella sabe y le consta que el señor Juan Gabriel quería a todos sus hijos por igual”, dijo el letrado Gustavo Herrera.