INAPAM: Estos adultos mayores perderán descuentos en noviembre 2024

El Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) es un organismo dedicado a brindar atenciones y beneficios a las y los mexicanos de 60 años o más que se encuentran en el campo de ciudadanos de la tercera edad.

Para que una persona pueda convertirse en beneficiaria del INAPAM tendrá que registrarse ante el instituto y cumplir con ciertos requisitos para que así le hagan la entrega de una tarjeta. Esta tarjeta les servirá para acceder a descuentos en diferentes rubros como la salud, la alimentación, el transporte, entre otras actividades, productos y servicios.

¿Quiénes ya no recibirán beneficios del INAPAM en noviembre 2024?

El INAPAM emitió un comunicado en donde aclara la veracidad de la información que se ha compartido últimamente, en donde se explica que la tarjeta de los beneficiarios deberá ser renovada o de lo contrario los adultos mayores perderán el acceso a sus beneficios.

Te puede interesar: Bienestar: Este será el aumento en la Pensión de Adultos Mayores en enero 2025

El instituto precisó que la credencial que otorga a las personas de 60 años o más no tiene ninguna vigencia, por lo que no es necesario realizar su renovación, como sí sucede con otras identificaciones como el INE, la licencia de conducir, el pasaporte, etc.

Sin embargo, el INAPAM precisó que existen adultos mayores que sí deberán renovar su credencial en noviembre de 2024 o perderán los beneficios que le ofrece este instituto. Se trata de aquellos que tengan problemas en su credencial y que esta se encuentre maltratada, deformada o con datos que no sean legibles.

Para llevar a cabo la actualización correspondiente de la tarjeta INAPAM es necesario que los adultos mayores se presenten en el módulo del instituto más cercano a su domicilio y presenten una identificación oficial vigente con la cual podrán solicitar el trámite sin ningún costo.

Esta credencial ayuda a que las personas de la tercera edad accedan a descuentos de hasta el 50% en transporte, ofertas en el sector salud y en espacios de recreación.