¿Le fue infiel? Werevertumorro revela por qué terminó su relación con Yuya.

Las cosas entre ellos han finalizado, pero a pesar de ello siguen las preguntas como los rumores respecto a qué sucedió entre ambos. Dicho esto, es momento de contar la revelación que hizo Werevertumorro sobre por qué terminó su relación con Yuya.

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Hace poco fue invitado por Yordi Rosado a una entrevista en la que dejó una serie de confesiones que se relacionaron con su carrera en el mundo digital, su llegada a millones de seguidores, y hasta sus relaciones, siendo la más famosa hasta el momento la que mantuvo con Yuya.

Por este motivo Werevertumorro y Yuya terminaron su relación.

Ante la pregunta de Yordi Rosado, si era complicado que mantuvieran una relación, debido a que ambos eran muy famosos en aquella época y tenían que hacer sus videos Gabriel respondió:

Siempre hay tiempo si se quiere ver, ella vivía en Cuerna y yo en Ciudad de México, entonces cada quien sus cosas y en el momento que nos podíamos ver pues lo disfrutábamos al 100 y después ya cada quien sus cosas

Pese a que el romance entre ellos comenzó en 2013 y duró menos de un año, los seguidores de ambos siguen queriendo saber qué ocurrió realmente en la relación, pues nunca hicieron públicos los detalles.

Ambos se conocieron gracias a YouTube, y aunque tenían algunas interacciones en redes sociales no solían compartir fotos juntos. Ellos afirmaron que su separación fue de mutuo acuerdo, aunque también se habló de una supuesta infidelidad.

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Ahora bien, la única vez que ella habló públicamente de su noviazgo fue para aclarar las razones de su truene: