Influencer Eva de Metal denuncia agresiones de su esposo.

Los problemas de pareja se han acrecentado en los últimos años y los famosos no están exentos de esta problemática pues hemos visto parejas disolverse y llegar a los tribunales por diversas cuestiones. Ahora tocó el turno de la influencer mexicana Eva de Metal, quien a través de sus redes sociales detalló que fue víctima de agresión física y verbal por parte de su esposo Jano Montana.

José es padre de Jazmín. Vino a decirle que ella tiene todo su apoyo.

¿Quién es Eva de Metal? Su nombre real es Laura Hortensia Villanueva, mejor conocida como Eva de Metal y es considerada una de las influencers más auténticas, metalera y divertida. Nació el 1 de mayo de 1988.





Antes de convertirse en creadora de contenido, Villanueva trabajaba como diseñadora gráfica. En 2012 abrió su canal de YouTube y su nombre lo inventó para que su expareja no la stalkeara. Su éxito le valió que Cartoon Network la contactara para conducir Ping Pong. En 2016 se casó con su novio Jano Montana en una boda muy metalera en donde lució un vestido de novia negro y un ramo de rosas de color blanco.

Te puede interesar: Muere famosa influencer mexicana tras cirugía, acusan negligencia.

¿Qué dijo Eva de Metal?

Este 7 de febrero, la influencer mexicana, Eva de Metal, reveló que su esposo “se puso bastante agresivo” y que incluso le “pegó y empujó contra la pared”, por lo que tuvo que ser auxiliada por su hijo.

“El día de hoy mi esposo Jano Montano se puso bastante agresivo, me pegó y empujó contra la pared. Tuve tanto miedo que tuve que gritarle a mi hijo que estaba ya acostado en su cama, que por favor pidiera ayuda por teléfono a la policía, a su papá y a familiares.

Lo escuchaba llorar desde lejos. Por fortuna mi hijo le pudo llamar a su papá y a mi hermano para que vinieran a ayudarnos. Esta no es la primera vez que se pone así de agresivo, pero honestamente ya me cansé de seguir escondiendo lo que sucede. A Jano ya le he cachado bastantes infidelidades. Y se ha puesto bastante violento”, sentenció.

También te puede interesar: ¿Quién es Laura Sofía, la famosa influencer a la que le filtraron un video en redes?

¿Cómo fue la agresión?

A través de su cuenta de Twitter, la influencer compartió un extenso hilo en el que exhibió las agresiones e infidelidades que ha vivido por parte de su esposo Jano Montana. Eva de Metal detalló que la agresión ocurrió después de que su esposo la descubriera platicando con alguien cercano sobre los problemas que tiene con su pareja.

“Jano apareció en mi puerta y grabando me dijo que yo no podía hablar de estos temas con nadie. Se puso muy mal y le pedí que parara en varias ocasiones”, añadió. Tras el reclamó, Jano le habría pegado y jaloneado. La creadora de contenido reveló que no es la primera vez que vive este tipo de situaciones con su pareja.

Estos tuits por si me pasa algo a mi o a mi hijo. No es la primera vez que se pone así de agresivo y no es la primera vez que mi hijo aterrado tiene que presenciar estas cosas, y ya estoy cansada. Si algo me sucede a mi o a mi hijo, responsabilizo a Alejandro Flores Fernandez. — 🕷🖤 LAURA 🖤🕷 (@EvaDeMetal) February 7, 2023

¿Eva de Metal mostró fotos de las agresiones?

Después de denunciar las agresiones que sufrió por parte de su esposo, la influencer mostró una serie de fotografías con las lesiones que le provocó Jano Montana y destapó las infidelidades por parte de él.

También te puede interesar: Maya Nazor desata la polémica tras revelar que le gusta este famoso.