¿Quién es Laura Sofía, la famosa influencer a la que le filtraron un video en redes?

La vida de los famosos no pasa desapercibida y mucho de eso es gracias a las filtraciones que cada vez son más frecuentes. Hace días fueron víctimas de este mal Babo de Cartel de Santa y Karely Ruiz, pero no son los únicos pues recientemente le tocó el turno a la tiktoker colombiana Laura Sofía.

En redes sociales se filtró un video sin censura en el que supuestamente aparece la creadora de contenidos, quien ya fijó su postura sobre el hecho ocurrido y que se viralizó en redes sociales. En el clip se muestra a una mujer que aparentemente es la famosa tiktoker, Laura Sofía, mientras sostiene relaciones con su novio, por lo que ha puesto en apuros a la influencer.

¿Quién es Laura Sofía? Como mencionamos anteriormente, Laura Sofía es una famosa creadora de contenido, originaria de Marinilla, en el departamento de Antioquia, Colombia, cuenta con más de 2 millones de seguidores den TikTok (@laurasofiadepende).

La tiktoker colombiana saltó a la fama gracias a los challenges que realiza en la red social de videos cortos, así como por sus sensuales bailes y coreografías y por mostrar aspectos de su vida cotidiana.

Además de TikTok, Laura Sofía comparte contenido en su cuenta de Instagram donde cuenta con 353 mil followers y donde habló sobre la supuesta filtración de su video íntimo, el cual reveló no haber visto por recomendación de sus padres.

¿Qué dijo Laura Sofía?

La influencer respondió a través de sus redes sociales y pidió respeto porque es un material sensible: “La verdad quería hablar con ustedes, porque siento que esto ya se está saliendo mucho de control. De verdad mis papás no me han dejado ver el contenido, pero sé que es un contenido fuerte. Este no es un bullying normal, como el que recibía en el colegio, esto ya es un cyberbullying más grande que se ha esparcido por todos lados y yo quiero que ustedes tengan consciencia y paremos esto porque es acoso hacia las mujeres”. Además, pidió a sus seguidores que dejen de compartir dicho material sin censura, ya que no se trata de ella.