El inglés de Bad Bunny desata burlas en redes.

Bad Bunny es uno de los cantantes del género urbano más exitosos del momento; sin embargo, el dinero y la fama no lo pueden todo, así lo demostró durante una entrevista en la alfombra roja de la MET Gala 2022 donde su inglés básico quedó al descubierto desatando infinidad de críticas y burlas por parte de los internautas.

Anoche fueron los Billboard, por eso tenemos los aciertos y desaciertos que tuvieron los famosos con sus atuendos.

En redes sociales se viralizó la entrevista que le hicieron al ‘Conejo Malo’ durante el evento antes mencionado, donde le hacen una serie de preguntas bastante sencillas y de las cuales el intérprete de temas como “Dákiti y “Yonaguni” se libra contestando lo básico.

En el video se observa a Benito Antonio Martínez Ocasio, mejor conocido como Bad Bunny, quitado de la pena y respondiendo en español por instinto, luego hace al intento de traducir su respuesta al inglés; sin embargo, el resultado no es el esperado y únicamente repite con muy buena actitud lo que la reportera le dice mientras suelta una que otra risa.

Te puede interesar: Captan a novia de Bad Bunny besándose con Mario Casas.

Este hecho desencadenó innumerables comentarios en redes sociales, por un lado, estaban los que los criticaban, pero también hubo quienes salieron en su defensa y se identificaron con el artista y su inglés limitado, pues aseguraron que al menos lo intentó y se esforzó.

¿Por qué Bad Bunny se niega a cantar en inglés?

Desde que inició su carrera, Bad Bunny se ha caracterizado por únicamente cantar en su idioma y hacerlo en inglés no es algo que esté en sus planes, así lo dejó entrever en el 2021 cuando declaró a El País por qué se niega a cantar en uno de los idiomas más utilizados en el mundo.

“Hay que romper eso de que los gringos son dioses... No, papi. Quizá era necesario y abrieron puertas a este boom latino, pero ese momento para mí acabó. Me enorgullece mucho llegar al nivel en el que estamos hablando en español, y no solo en español, sino en el español que hablamos en Puerto Rico. Sin cambiar el acento”, señaló.

bad bunny hablando inglés me representa — lulishh ☼ (@raldalourdes) May 5, 2022