Es sabido que no todos los alimentos que consumimos generan el mismo efecto sobre nuestro cuerpo. Existen algunos que realmente terminan siendo un beneficio y no viene mal ingerirlos con frecuencia, mientras que están aquellos que es mejor digerirlos ocasionalmente. Desde esa perspectiva, no viene mal saber esto, así que comentemos sobre los ingredientes que aceleran el metabolismo y queman grasa abdominal.

¿Ya conoces la famosa sushi-pizza? ¡Aquí te la presentamos! [VIDEO] Rahmar te presenta la sushi-pizza, un manjar culinario único que se prepara artesanalmente y que en su plato va decorado con rico queso parmesano.

Te puede interesar: ¿Cuáles son las dietas más saludables? ¡Descúbrelo aquí!

¿Cuáles son los ingredientes que aceleran el metabolismo y queman grasa abdominal?

El té verde es una buena idea. Esta bebida cuenta con catequina, un antioxidante que contribuye a liberar la grasa de las células adiposas. Agreguemos que es ideal para aumentar la temperatura corporal y acelerar el metabolismo, con ello convierte a la grasa en energía. Todos los sabios concuerdan en que es bueno beberla, luego de las comidas tradicionales.

Incorporar la alcachofa puede acarrear consecuencias positivas. Este alimento cuenta con contenidos altos de agua y fibra, por lo que terminan actuando como un diurético y depurativo al instante. Agreguemos claro que ayudan a la digestión al eliminar las grasas y a ir mejorando la presión arterial, los niveles de glucosa que presente la sangre.

Ten en cuenta la cola de caballo. La misma es una planta diurética que cuenta con vitaminas, minerales, ácido cafeico, ácido salicílico, fitoesteroles, flavonoides, entre otros. Ayuda a perder peso y a mejorar la circulación sanguínea, así que puede ser parte de tu día a día.

También te puede interesar: ¿Cómo mantener una dieta a largo plazo? ¡Te contamos las claves!

La espirulina puede ayudar, pues es una alga unicelular rica en vitaminas, minerales, proteínas, nutrientes y ácidos grasos. Se usa como un suplemento dietético para perder peso, debido a que sabe aportar una sensación saciedad, ayuda a consumir una menor cantidad de comidas. Y por último, el jengibre. Esta alternativa tiene fósforo, calcio, potasio, magnesio, zinc y hierro como también propiedades antiinflamatorias y adelgazantes. Además, como si no fuera poco, retrasa el envejecimiento y colabora para combatir dolores musculares o menstruales.