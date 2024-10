Ingrid Coronado revela que su hijo Emiliano retomó su relación con Charly López

Ingrid Coronado revela que su hijo Emiliano reanudó su relación con su padre, Charly López, decisión que ella aplaude, a pesar de que sostiene un litigio con el exGaribaldi por la posesión de una casa que habitaron cuando eran pareja.

¿Qué dijo Ingrid Coronado?

Durante un encuentro con diversos medios de comunicación, entre ellos Ventaneando , Ingrid Coronado declaró que “Emiliano está contento con eso, no es que tenga una relación tan cercana, pero tiene una relación linda con él y de pronto se ven y eso me parece que es lo más saludable, y yo respeto las decisiones de mis hijos. Él en este momento se sentía preparado para tener una relación con él y yo no sólo se lo respeto, sino que me da mucho gusto”.

“A mí lo que me da paz es que mi hijo esté bien, la circunstancia que sea. Él ha estado bien antes y después. Es un chavo fuerte, es un chavo padrísimo”, agregó Ingrid Coronado.

¿Cómo va el conflicto legal con Anna Ferro?

En otros temas, Ingrid está segura de que saldrá victoriosa del conflicto legal que enfrenta con Anna Ferro, viuda de Fernando del Solar, a quien le reclama la devolución de un departamento en Cuernavaca, Morelos, que es parte de un fideicomiso creado para sus dos menores hijos.

“Cuando tú tienes documentos, cuando tú tienes la razón pues es cuestión de tiempo. Uno puede aprovechar la oportunidad para trabajar la paciencia, la tolerancia. Finalmente, las cosas están en tu vida para enseñarte algo y yo confío en que las personas que están trabajando en ello hagan lo que tienen que hacer y mi trabajo es hacer lo que tengo que hacer y esperar a que las cosas se resuelvan”, recalcó.

¿Tiene planes de boda con su novio? Así respondió Ingrid Coronado a la pregunta de si hay planes de boda con el empresario Germán Bricio.

“No, todavía no, estamos bien así. No, todavía no, estamos muy contentos así, todavía no, ahorita estamos contentos así”, finalizó Ingrid Coronado.