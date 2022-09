¿Ingrid Coronado estrena romance con Marco Antonio Regil?

Luego de su participación en el festival por la salud BienFest, Ingrid Coronado aclaró cuál es su estado civil tras rumores de un posible romance con Marco Antonio Regil.

¿Ingrid Coronado demandó a Fernando del Solar antes de su muerte?

Los rumores comenzaron cuando la conductora mexicana fue invitada al podcast de Marco Antonio Regil, momento que exhibió su buena química ante sus seguidores.

“Marco me parece una persona de primera, le gustan las mismas cosas que a mí y él está de acuerdo conmigo sobre cuidar la salud emocional. Estoy abierta, sé que es lo que quiero”, dijo.

Ingrid bromeó con la prensa y dejó claro que no estaba enterada de los rumores en las redes sociales: “Yo siempre me entero de las noticias al último... le voy a preguntar si tiene algo que decirme porque a lo mejor yo todavía no lo sé".

Luego de sus comentadas exrelaciones sentimentales con Chaly López y Fernando del Solar, la presentadora mexicana confiesa que está muy bien soltera.

“Mientras no llegue la persona con la que quiero compartir mi vida, honestamente estoy muy bien sola”, declaró.

Ingrid Coronado habla sobre su polémica con Anna Ferro

Luego de que se diera a conocer que Ingrid Coronado y Anna Ferro supuestamente peleaban por un departamento de Fernando del Solar, la conductora mexicana niega que haya iniciado un proceso legal: “No he iniciado ningún trámite legal, ni del fideicomiso, ni del jucicio de sucesión, ni del testamento, actualmente estoy enfocada en mis hijos”.

Por último, la presentadora de Todos a Bailar confesó que sus hijos Luciano y Paolo se sometieron a un tratamiento para superar la reciente partida de su padre Fernando del Solar.

“Mis hijos están tomando tratamiento, claro que sí...y tomé la decisión de dejar pasar un tiempo para que ellos sanen sus heridas”, concluyó.

