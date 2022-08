Ingrid Coronado manda contundente mensaje a Anna Ferro.

Luego de que se diera a conocer que Fernando del Solar e Ingrid Coronado se enfrentaron a una demanda por manutención antes del fallecimiento del presentador argentino, la mexicana rompe el silencio.

¿Ingrid Coronado demandó a Fernando del Solar antes de su muerte?

“Yo he demandado a quien he necesitado ponerle un límite. Mi abogada mencionaba que yo nunca he demandado al papá de mis hijos , que en paz descanse. Yo apuesto por lo legal y eso lo he hecho en todas las situaciones de mi vida. A mí me encantaría no tener que estar en ‘tanta situación’ porque me cuesta un dineral, pero finalmente tengo que apostar por lo que para mí es lo justo”, expresó a la prensa.

Y este es el mensaje que mandó a Anna Ferro, segunda esposa de Fernando del Solar: “Para mí litigar en medios no es la forma de hacer las cosas: es demostrarle a mis hijos y a mi familia quién soy a tráves de mis actos. Lo que trato es siempre hacer las cosas correctamente... a eso me abrazo y eso me ayuda a salir de las situaciones difíciles de mi vida”.

Te puede interesar: Ingrid Coronado demandó a Fernando del Solar días antes de su muerte.

Ingrid Coronado impacta con declaración

Fernado del Solar falleció el pasado 30 de junio de 2022 tras una larga batalla contra el cáncer de pulmón y luego de una neumonía que complicó su estado de salud.

El presentador argentino dejó a dos hijos llamados Luciano y Paolo, fruto de su relación sentimental con la exconductora de Todos a Bailar.

Ingrid Coronado confiesa a los medios de comunicación que los menores han demostrado gran fortaleza tras el sensible fallecimiento de Fernando.

“Mis hijos son uno seres hermosos con una fortaleza interior enorme y han tenido que pasar por muchas situaciones que han sido difíciles a su corta edad. La vida no se equivoca, los ha ido formando de manera que son resilientes y con la mejor de las actitudes. A mí me enseñan a ser un ser humano con grandes valores”, concluyó.

También te puede interesar: ¿Ingrid Coronado demandó a Fernando del Solar antes de su muerte?