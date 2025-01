Ingrid Coronado podría llegar al altar por tercera ocasión

Ingrid Coronado se encuentra muy feliz y enamorada. Así lo confesó ante las cámaras de ‘Ventaneando’ cuando fue entrevistada por reporteros, quienes la abordaron durante su llegada al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

Durante esta entrevista la famosa reveló que, aunque no tiene planes concretos de boda por el momento, no descarta la posibilidad de contraer matrimonio por tercera vez, pues se siente muy bien a lado de su pareja actual Germán Bricio Arzubide, un distinguido empresario.

¿Ingrid Coronado está lista para llegar al altar por tercera vez?

Al haber sido cuestionada sobre la posibilidad de una boda, la famosa actriz mexicana no dudó en dar el sí, pues dice que no se cierra ante tal posibilidad, esto a pesar de ya contar con dos matrimonios que no resultaron como lo esperaba.

Te puede interesar: Este fue el último VIDEO que compartió Fernando del Solar antes de morir



“En una de esas… ¿Por qué no?… Dicen que la tercera es la vencida”, compartió la también cantante entre risas al revelar que, desde el principio de la relación con Germán, su novio actual, se encuentra muy contenta.

Prueba de ello son las fotografías que compartió recientemente en su cuenta de Instagram, en donde se le ve feliz a lado de sus hijos y de su pareja, compartiendo un bonito momento familiar esquiando.

A pesar de su aparente entusiasmo por casarse por tercera vez, Coronado aclaró que no busca apresurar las cosas y que dejará que todo se dé en su momento, mencionado que es Germán quien debería dar el paso de pedirle matrimonio primero.

Mientras tanto, Ingrid y su novio continuarán presumiendo su amor en redes sociales, esto tras varios meses de la polémica que se desató entre la conductora de televisión y su expareja.



Cabe destacar que la conductora ya tuvo dos matrimonios anteriores, el primero con el cantante Charly López, con quien estuvo de 1998 a 2004 y el segundo con Fernando del Solar, con quien estuvo desde el 2012 y hasta el 2015.