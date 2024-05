Ingrid Coronado rompe el silencio y habla sobre su nueva pareja

Ingrid Coronado está que no cabe de felicidad pues recientemente publicó en redes sociales una fotografía junto a su novio, al cual felicitó por su cumpleaños. En la publicación se le ve feliz y contenta, pero sobre todo enamorada.

Su actual pareja es Germán Bricio Arzubide, quien es autor, escritor, fundador de empresas en México y Estados Unidos, consultor y conferencista. Al respecto, habló en exclusiva con Ventaneando Ingrid Coronado.

Te puede interesar: Margarita sufrió mucho al saberse engañada por su esposo y su mejor amiga

¿Qué dijo Ingrid Coronado? La guapa y talentosa conductora rompió el silencio y esto fue lo que dijo sobre su nuevo romance. “Sí, ya les había compartido que me estoy dando una oportunidad en el amor. Estoy con una persona y pues estoy muy contenta”.

También te puede interesar: Abogado de Julio César Chávez Jr. nos explica su situación legal

“Fueron varios años de soltería en donde tuve la oportunidad de explorar muchas cosas, siempre el estar acompañada de una persona valiosa, de un hombre valioso es algo que te llena de energía positiva y de energía linda”, agregó Ingrid Coronado y aseguró que en el “mar la vida es más sabrosa y acompañada mejor”.

¿Su novio no es del medio del espectáculo?

Al preguntarle si su actual pareja forma parte del medio del espectáculo, Ingrid Coronado dijo lo siguiente: “no, no es del medio. De hecho había quedado que la situación de pareja la iba a guardar para mi intimidad. Justo creo que cuando las relaciones de pareja se vuelven públicas pues se pueden llegar a complicar un poquito y es justo lo que no quiero, quiero guardarlo como algo muy valioso en mi vida así como le hago con mis hijos”.

Te puede interesar: Patricio Levy comenzó a mejorar de salud tras pedírselo a sus muertos

¿Está enamorada?

Al preguntarle sobre si está enamorada, Ingrid Coronado confesó que sí y aseguró que “se me ve la cara diferente y eso es lo que importa, ¿no? Claro (que estoy a gusto) y todo lo que los seres humanos queremos de alguna manera es compartir nuestra vida con personas que no seamos solamente afines, sino que podamos tener una relación bien bonita, una relación de amor en la que haya complicidad, en la que haya alegría, diversión, entrega, honestidad”.

“Cuando encuentras a una persona con quien puedes tener ese tipo de relación se siente bien bonito. No tengo más que palabras de agradecimiento al universo de que haya llegado a mi vida”, finalizó Ingrid Coronado.