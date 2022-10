Ingrid Coronado rompe el silencio sobre el testamento de Fer del Solar.

Nuestra querida Ingrid Coronado visitó el foro de Ventaneando para presentar “Mujerón”, libro que escribió para compartir sus experiencias y capítulos de vida dolorosos y fuertes, el cual no pudo presentar anteriormente porque el día que iba a hacerlo falleció Fernando del Solar.

Ingrid Coronado contó detalles del testamento de Fernando del Solar.

Pero también se tomó el tiempo para hablar de la muerte de Fernando del Solar y todo lo que esto acarreó para ella y sus hijos, por ello, nos contó en exclusiva cómo se enteró de la muerte de Fer, sobre su testamento y sobre Anna Ferro.

Ingrid reveló que la muerte de Fer fue algo que ella temió durante años, pero jamás se imaginó que pasaría; sin embargo, sucedió mientras ella transmitía su programa de radio, cuando de pronto Pato Borgetti le envió un mensaje para preguntarle si era verdad lo de Fer, a lo que ella respondió que eso era algo que habían inventado infinidad de veces, por lo que no daba crédito, pero fue Rodrigo Cachero el que le confirmó el deceso de Del Solar.

Pero lo más difícil estaba por llegar, comunicarles a sus hijos sobre la muerte de su padre, principalmente porque no quería que se enteraran antes de que ella les dijera. El primero en enterarse fue Luciano, seguido de Paolo, el momento fue sumamente duro y difícil para la conductora, no obstante, se dijo orgullosa de sus hijos por la fortaleza que mostraron en esos momentos.

Así quedó el testamento de Fernando del Solar

Departamento de la Colonia del Valle (Luciano y Paolo)

(Luciano y Paolo) Usufructo vitalicio de este departamento (Mamá de Fernando)

Departamento Benito Juárez y Menaje de Periférico Sur (Anna Ferro)

(Anna Ferro) Resto de bienes presentes y futuros (sus hijos)

Albacea (Anna Ferro) y tutora (María Eugenia Cacciamani)

¿Qué pasará con Ana Ferro y el departamento de Cuernavaca? El departamento de Cuernavaca donde vivían Fernando del Solar y Anna Ferro se encuentra en un fideicomiso de los dos, por lo que al faltar el conductor pasa a manos de Coronado, quien aseguró que la viuda de su ex vive ahí de forma ilegal.

“Yo no había querido hacer ningún movimiento porque estaba de alguna manera respetando que estaba pasando por un proceso y nosotros también, no había tenido la energía, ni el tiempo ni las ganas de querer iniciar un juicio”, sentenció.

Sobre la noticia que circuló sobre que ya lo habían vaciado, Ingrid Coronado y su abogado corroboraron que era verdad y que ya no había muebles ni nada, por lo que se presume tendría que devolver todo, aunque por el momento no ha iniciado este trámite legal, pero dejó entrever que pronto lo iniciará. Para evitar una disputa legal, Anna Ferro tendría que entregar los muebles, llaves y posesión del departamento.

Ingrid Coronado dijo no estar conforme con el testamento de Fer, sobre todo por la casa del Pedregal y el departamento en la Florida que el actor habría vendido y cuyo dinero tendría que estar en la cuenta de banco, la cual no especificó que es para sus hijos y desconoce quiénes son los beneficiarios.

“Las cuentas de banco, para que puedan formar parte del testamento tendría que estar especificado en el testamento y no está (…) Si no es así, la cuenta es para el beneficiario o cotitular de la cuenta, desconozco cómo están sus cuentas, solamente sé que no están a nombre de mis hijos y no están a nombre mío”, sentenció.

Lo que llamó la atención, fue cuando Ingrid aseguró que a ella le da “tristeza que a lo largo de diez años yo si pude ver esta versión de él como persona con respecto a mí, pero nunca me imaginé que dejara desprotegidos a mis hijos”.

Por último, Coronado dijo que no impugnaría el testamento y de hecho no ha preguntado porque no le interesa, pero lo que sí tiene que hacer es el juicio de sucesión.