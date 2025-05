Irina Baeva no le pediría perdón a Geraldine Bazán

El nombre de Irina Baeva ha estado en boca de todos en las últimas semanas, esto debido a sus recientes declaraciones en las que reveló los motivos por los que terminó con Gabriel Soto.

¿Qué dijo Irina Baeva sobre su ruptura con Gabriel Soto?

En entrevista para “Montse & Joe”, Irina Baeva aseguró que se terminó su relación con Gabriel Soto debido a sus múltiples infidelidades, las cuales fueron del conocimiento de la gente. “Mi relación pasada, a decir la verdad, terminó por las infidelidades por parte de él, las cuales son públicas”, mencionó la actriz rusa.

“Creo que la verdad está de más (contar como me enteré), porque está todo contado, creo que el mundo del espectáculo, la gente, se enteró antes de que yo me enterara del tema, entonces, realmente no le veo sentido, porque de verdad ahí está toda la información”, agregó.

¿Irina Baeva le pediría perdón a Geraldine Bazán? En un reciente encuentro con la prensa, Irina Baeva fue cuestionada sobre la infidelidad de Gabriel Soto a Geraldine Bazán, la madre de sus hijas y al ser cuestionada sobre una posible disculpa a la actriz, la rusa dejó en claro que no pedirá perdón.

En charla con diversos reporteros en el Aeropuerto de Los Ángeles, Irina Baeva aseguró que para ella ya está cerrado el capítulo de Gabriel Soto y Geraldine Bazán.

“Es un tema del pasado”, declaró la actriz rusa, dejando en claro que no tiene intenciones de revivir viejas polémicas ni de ofrecer disculpas públicas por lo sucedido en aquel entonces.

“Para mí era importante contar las cosas, compartir esto (de la violencia que viví con Gabriel Soto); ponerle un punto final a esta historia. Ya quedó en el pasado. Y, de verdad, les agradezco muchísimo, con todo el cariño, con todo el respeto que si lo puedan entender y lo puedan respetar porque creo que es un tema que ya. Démosle vuelta a la página”.

¿Ya no hablará de su vida privada?

La guapa actriz reiteró que, como lo ha hecho últimamente, ya no piensa hablar de su vida privada y solo se enfocará en su trabajo. “La parte pública de mi vida siempre va a ser la profesional y de lo otro, me gustaría guardar las cosas para mí”.