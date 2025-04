Brenda Zambrano confirma vínculo con Gabriel Soto y lanza mensaje a Irina Baeva

Han pasado varias semanas desde que Irina Baeva declaró que su ruptura con Gabriel Soto se debió a las infidelidades del actor. A raíz de sus declaraciones comenzaron a surgir nombres de las famosas con las que el histrión le habría puesto los cuernos a la rusa, una de ellas es Brenda Zambrano, Cecilia Galliano y Sara Corrales, entre otras.

¿Qué dijo Irina Baeva? Irina Baeva fue invitada hace un par de semanas al programa ‘Montse & Joe’, donde reveló que terminó con Gabriel Soto por las múltiples infidelidades del actor.

“Mi relación pasada, a decir la verdad, terminó por las infidelidades por parte de él, las cuales son públicas”, mencionó la actriz rusa.

“Creo que la verdad está de más (contar como me enteré), porque está todo contado, creo que el mundo del espectáculo, la gente, se enteró antes de que yo me enterara del tema, entonces, realmente no le veo sentido, porque de verdad ahí está toda la información”, agregó.

¿Qué dijo Brenda Zambrano?

Recientemente Brenda Zambrano tuvo un encuentro con la prensa, ahí fue cuestionada sobre los supuestos mensajes que recibió de Gabriel Soto, confirmando que efectivamente él la contactó.

De acuerdo con Zambrano, Gabriel Soto la buscó en diversas ocasiones, incluso se ofreció a viajar al estado donde ella se encontraba para verla, pero dejó en claro que ella siempre rechazó sus propuestas.

“Quedó de visitarme y me habló de su casa de Acapulco, pero fueron mensajes normales, pero nunca con doble intención”, dijo Brenda Zambrano a los medios de comunicación.

¿Cuál fue el mensaje que le envió a Irina Baeva?

Zambrano aprovechó para recordar cómo comenzó la relación de Gabriel Soto con Irina Baeva y aseguró que todo es resultado del karma, pues su romance inició cuando él estaba todavía con Geraldine Bazán.

“El que la hace riendo, llorando la paga, así que Irina no se puede quejar de los mensajes porque también trae un historial público. ¿Pa qué te quejas si tú lo hiciste? ¿Qué te esperas de un hombre que ya se la hizo a su esposa, se puso contigo, qué te esperas? Lección aprendida”, dijo la influencer a Venga La Alegría.