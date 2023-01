¿Irina Baeva se quedará el anillo de compromiso que le dio Gabriel Soto?

En medio de los rumores por su presunta separación, Gabriel Soto e Irina Baeva se han vuelto tendencia gracias a su distanciamiento y a que el actor ya no vive con la rusa, además de que cada uno está concentrado en sus respectivos proyectos.

Rosalba Ortiz, mamá de la actriz Geraldine Bazán, juega “Verdad o Mentira”.

Gabriel Soto ha estado muy activo pasando momentos sumamente románticos con Sara Corrales, quien se especula sería su nueva pareja sentimental, mientras que Irina Baeva reveló en una de sus declaraciones que las cosas van bastante bien con el ex de Geraldine Bazán.

“Cuando nosotros estamos juntos, salimos a comer, vamos al cine, estamos juntos en la casa, no tenemos por qué publicarlo 24/7, no tenemos que demostrarle a la gente, ni a la prensa, lo más importante es que nosotros lo sepamos”.

Te puede interesar: Así presume Irina Baeva su anillo de compromiso: ¡indirecta a Gabriel Soto!

¿Irina Baeva sigue presumiendo su anillo de compromiso? Luego de que Irina Baeva viera a Gabriel Soto compartiendo más tiempo del esperado con Sara Corrales, la rusa ya habría tomado su postura y no estaría dispuesta a devolverle el anillo de compromiso.

En los últimos días la actriz se la ha pasado presumiendo en sus redes sociales el lujoso anillo que le entregó Gabriel Soto. En una de las imágenes se ve a Irina paseando por las calles de Nueva York luciendo la hermosa joya.

¿Cuándo harán oficial su ruptura?

De acuerdo con diversos medios, la pareja lleva meses separada, pero debido a ciertos contratos laborales no han podido revelar que su relación llegó a su fin, aunque hay quienes señalan que ya no existe impedimento alguno para que anuncien su ruptura.

También te puede interesar: ¿Por qué terminaron y cancelaron su boda Irina Baeva y Gabriel Soto?

¿Irina Baeva no le devolverá el anillo a Gabriel Soto? Nuestra vidente de cabecera, Padme Vidente, le preguntó al oráculo sobre Irina Baeva y Gabriel Soto, así como también por el anillo de compromiso que el actor le entregó a la rusa, ¿se lo quedará Baeva?

Nuestra pitonisa aseguró que la relación entre ambos está más fría que nada, pero llamó la atención cuando reveló que ella jamás vio boda.



“(Irina) No quiere regresar el anillo… recuerden que siempre habíamos dicho, sobre todo yo, que aunque le hubiera dado el anillo, yo no veía jamás ese matrimonio. Irina sí va a regresar el anillo, pero no sabemos para cuándo y aquí va a ser un cuento de nunca acabar. Sí veo y se los firmo que se lo regresa, pero probablemente va a decir que cuando se lo quería regresar se extravió”, sentenció.