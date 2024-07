Irina Baeva revela que Gabriel Soto la terminó con una carta explicando los motivos

Además de la “boda del año” entre Ángela Aguilar y Christian Nodal, otro tema que se ha robado los reflectores en los últimos días es la repentina separación de Irina Baeva y Gabriel Soto.

Su separación ha generado todo tipo de rumores y especulaciones, siendo el más sonado que la rusa el habría sido infiel a Gabriel Soto, cosa que la propia Irina Baeva negó rotundamente a la revista “¡Hola!”.

Carmen está desesperada porque quieren dejarlas en la calle [VIDEO] Carmen no sabe qué hacer, pues Rodrigo apareció para arruinarles la vida. Asegura que él las desamparó por quince años y ahora quiere dejarlas en la calle.

¿Irina Baeva sigue amando a Gabriel Soto?

En la misma entrevista que Irina Baeva le concedió al medio antes citado, la actriz rusa reveló que sigue enamorada de Gabriel Soto, de 49 años de edad, y aunque no sabe si le daría otra oportunidad, tampoco descartó que exista reconciliación.

También te puede interesar: ¿Por qué terminaron Gabriel Soto e Irina Baeva?

“No hay comunicación porque me doy cuenta de que también es momento de retirarse y de yo escogerme a mí misma, a lo mejor por primera vez en esta situación. Es momento de amarme yo, de escogerme yo”, aseveró.

A pesar de esto, dejó entrever que todavía existe una posibilidad de que se puedan solucionar las cosas entre ambos y detalló que, aunque no tiene comunicación con su ex, siente que hicieron todo lo posible para resolver sus problemas de pareja.

“Se hizo todo lo humanamente posible para que las cosas se pudieran solucionar, como cualquier pareja, como cualquier tema que pudo haber estado surgiendo, que nosotros estuvimos tratando de solucionar. Para mí todo tuvo solución, yo creo que hasta en este momento”, recalcó y aseguró que todavía ama al actor de telenovelas, pero no sabe si volvería con él.

¿Por qué terminó su romance? En la misma entrevista, la actriz rusa dijo no tener claros los motivos de su separación, pero reveló que el actor le hizo llegar una carta explicándole las razones.

“Tengo la fecha exacta del día que él tomó la decisión de terminar nuestra relación. Tengo una carta en la cual las razones no son muy claras y no hay ninguna mención del tema de infidelidad”, dijo Irina.

Te puede interesar: Revelan las fotos de la supuesta boda de Irina Baeva y Gabriel Soto

¿Qué dice la carta?

La protagonista de “Aventurera” no entró en más detalles sobre el contenido de la misiva, por lo que se desconocen cuáles fueron los motivos detrás de la rotunda decisión de Gabriel Soto. “Yo creo que eso sí me lo guardaré para mí, tampoco me gustaría dar tanto detalle y ser tan específica. Lo que sí te puedo decir es que los motivos ahí tampoco son muy claros”.

¿Tiene un romance con el hijo del Dr. Simi?

De igual forma, Irina Baeva desmintió tener un romance con Víctor González Herrera, hijo del empresario mexicano Víctor González Torres.

“Lo conocí, compartí con él tiempo mínimo. No hay ninguna relación de amistad, no nos conocemos, no lo conozco, no sé nada de él. Fue la primera y última vez que lo vi en mi vida, el día que asistí al evento que tiene que ver con la fundación de Simiplaneta”, acotó.