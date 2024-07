Irina Baeva revela que todavía ama a Gabriel Soto y deja claro si seguiría con él

Después de tantos rumores y especulaciones al fin se confirmó la ruptura entre Irina Baeva y Gabriel Soto, quienes llevaban más de cinco años de relación. Pero, ¿se siguen amando?

¿Irina Baeva la fue infiel a Gabriel Soto? Después de que se manejara que Irina Baeva le había sido infiel a Gabriel Soto, la actriz rusa negó rotundamente a “¡Hola!” esta versión y dijo tener la conciencia y el corazón tranquilos.

“Yo no necesito y no tengo lugar ahorita para las indirectas. Yo estoy aquí por primera vez, y por única vez, dando la cara, hablando directo”, declaró y aseguró que está dispuesta a conversar con Gabriel Soto, pues no lo ha hecho desde que el actor anunció su separación.

¿Irina Baeva todavía ama a Gabriel Soto?

En la misma entrevista que Irina Baeva le concedió al medio antes citado, la actriz rusa reveló que sigue enamorada de Gabriel Soto, de 49 años de edad, y aunque no sabe si le daría otra oportunidad, tampoco descartó que exista reconciliación.

“No hay comunicación porque me doy cuenta de que también es momento de retirarse y de yo escogerme a mí misma, a lo mejor por primera vez en esta situación. Es momento de amarme yo, de escogerme yo”, aseveró.

A pesar de esto, dejó entrever que todavía existe una posibilidad de que se puedan solucionar las cosas entre ambos y detalló que, aunque no tiene comunicación con su ex, siente que hicieron todo lo posible para resolver sus problemas de pareja.

“Se hizo todo lo humanamente posible para que las cosas se pudieran solucionar, como cualquier pareja, como cualquier tema que pudo haber estado surgiendo, que nosotros estuvimos tratando de solucionar. Para mí todo tuvo solución, yo creo que hasta en este momento”, recalcó y aseguró que todavía ama al actor de telenovelas, pero no sabe si volvería con él.

¿Por qué se separaron?

La actriz rusa aseguró que ni ella misma tiene claros los motivos por los que se separaron: “Creo que yo no podría ser clara en los motivos, porque tampoco los tengo claros. La decisión no la tomé yo, por lo mismo los motivos para mí creo que también siguen siendo un poco un enigma”.