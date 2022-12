Ella es Isabela Chávez, la doble trans de Belinda.

Encontramos a Isabela Chávez, la doble trans de Belinda, en Tijuana.

¿Qué diferencia ve en esta fotografía?, pues analice bien, ya que sólo una de ellas es la verdadera y original Belinda. La otra es su doble trans. Se llama Isabela Chávez y es de Tijuana.

“Soy una niña trans de 23 años. Vivo aquí en Tijuana, Baja California y me dedico al arte del transformismo. Mis números fuertes son Belinda, ya que aquí todos me llaman, así como que la doble de Belinda; de eso vivo, de eso me gano la vida diario”.

“Tengo cuatro años trabajando en esto”, dijo.

¿Cómo es el proceso? platícanos ¿Cuántas horas llevas y cómo empiezas toda la transformación?

El proceso para convertirse en Belinda es muy rápido.

A lo que Isabela respondió, “Te voy a dejar frío porque yo me arreglo muy, muy rápido y ya con peluca, maquillaje y cambiado y todo, 20 minutos”.

¿Qué volvió viral a la doble de Belinda?

Un video de Isabela se viralizó tras el truene de Belinda y Christian Nodal.

Isabela Chávez se viralizó en redes sociales hace un tiempo, pues trabaja en un bar de Tijuana y junto con otro compañero realizaron un número musical de Belinda y Nodal, justo a días de la noticia de su separación; muchos pensaron que realmente se trataba de los originales.

“Sí, mucha gente sí decía es que, si es Belinda, pero mucha gente se molesta porque ellos ya terminaron y su escándalo, así como dices tú, y yo ahí, simulando que volvieron.

“No es con el afán de ofender a nadie, ni de molestar a nadie y no nunca me he asesorado legalmente, pero pues hasta ahorita creo que no he molestado a nadie.

Isabela desea conocer a Belinda porque es fan desde pequeña.

Isabela espera algún día conocer a Belinda, pues además es fan desde pequeña.

“Yo soy muy fan de Belinda y yo decía qué tal que se enoja. Eso es lo único que pido, así como dices tú, el encuentro personal, así juntas y todo y hacer un videíto juntas, aparte porque es un sueño para mí, ¿no? que soy fan de ella desde hace mucho tiempo.

Isabela, además, es imitadora de Shakira, Mon Laferte y Marisela y envío saludos, abrazos y besos para Ventaneando.

¿Belinda le regaló ropa a su doble?

A decir de la conductora del programa de crítica de espectáculos, incluso, Belinda le mandó ropa de colección personal para que tenga durante sus shows.