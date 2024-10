Itatí Cantoral en el foro hablando sobre su reciente incorporación a TV Azteca

La tarde de este miércoles 9 de octubre el foro de Ventaneando se vistió de plácemes y manteles largos con la presencia de Itatí Cantoral, quien recientemente se incorporó a las filas de TV Azteca.

¿Qué dijo Itatí Cantoral? “Ya (soy parte de TV Azteca), esa es la gran noticia”, dijo entusiasmada Itatí Cantoral. “Ustedes para mí, qué les puedo decir, formaron parte de cuando estaba con mi mamá y se los pueden decir mis hijos”.

¿En qué proyectos de TV Azteca estará Itatí Cantoral?

Al preguntarle sobre los proyectos de los que formará parte, Itatí Cantoral dijo que “Adrián es el culpable de todo, tiene una historia padrísima que cuando me la contó, te juro que se me llenaron los ojos de lágrimas y no puedo decir más...”.

“Podría ser villana, pero no tanto”, agregó Itatí Cantoral, quien además se dijo estar emocionada porque “formo parte de esta nueva aventura de TV Azteca, que está padrísimo que vuelva a hacer ficción con grandes directores, con grandes historias. Entonces, estoy muy contenta de formar parte ya de ustedes”.

¿Cómo le va a Itatí Cantoral en “Cabaret”?

Al preguntarle sobre “Cabaret” y el personaje de Sally Bowles que interpreta en dicha puesta en escena, Itatí Cantoral dijo lo siguiente: “es un personaje que yo disfruto mucho porque hay muchas comedias musicales que no siempre tienen esta parte dramática tan fuerte como la tiene ‘Cabaret’. Creo que es una de las comedias musicales que podrías decir que es como una tragicomedia o una tragedia, donde el segundo acto tiene escenas muy importantes como actriz, además que tienes que cantar y bailar”.

“Es una obra muy completa que cualquier actor o actriz siempre soñamos hacer, ya sea el MC o Sally Bowles, o el escritor y esta obra está muy buen montada en esta puesta. Hace 20 años con Mauricio García Lozano, que es un gran director, que tiene un elenco increíble...es un elenco de primera, de verdad que está a la altura de cualquiera del mundo, si vas a Nueva York, si vas a Londres”, recalcó.

La hija de Itatí Cantoral cumplió años este 9 de octubre

Itatí Cantoral aprovechó para mandar el siguiente mensaje: “felicitaciones a la mujer más hermosa de este mundo, mi muñeca. 16 lindas primaveras, se pasa todo volando porque, además, yo la festejo días antes. Hoy es un día para María Itatí, te amamos, feliz cumpleaños”.

“Es una super niña, super adolescente, está con la guitarra y con el piano, compone canciones muy bonitas. La próxima Cantoral, compositora maravillosa, estudiando, es todavía una jovencita y yo la apoyo con mucho cariño, cantamos juntas cuando vamos con mi hermano José”.