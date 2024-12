Iván Cochegrus habla de los últimos días de Silvia Pinal

Casi dos semanas antes de morir, Silvia Pinal ya había sufrido una crisis de baja presión cardíaca que estuvo a punto de causarle la muerte. Se salvó de milagro al ser trasladada de emergencia al hospital, se repuso y regresó a su casa sin saber que, tan solo unos días después, volvería a ser internada para nunca más salir con vida. Es el relato de las últimas horas de la Diva del Cine de Oro Mexicano en voz del productor Iván Cochegrus, a cargo de quien, fortuitamente, estuvo el resguardo de su vida en esos cruciales instantes.

Dos domingos antes del fatal desenlace, así comenzó el declive que, paradójicamente, se produjo no por la infección en vías urinarias que le fue detectada, sino por neumonía.

¿Qué dijo Iván Cuchegrus? En exclusiva para Ventaneando, Iván Cochegrus declaró que "yo estaba en Cabaret y empecé a recibir una serie de mensajes de la enfermera en donde me decía que los signos de la señora estaban en muy malas condiciones, que su frecuencia cardíaca, su presión y la oxigenación estaba por debajo de los parámetros normales. Yo pensando que la habían estabilizado porque siempre el doctor Jesús Eduardo Aaro estaba muy al pendiente de ella".



“Decido irme a la casa para ver qué pasaba, Alejandra había tenido el sábado un concierto en Xalapa, entonces no le hablé a Alejandra y me comunicó a Sylvita y a Luis Enrique, quienes fueron inmediatamente a la recámara y pues vimos que la señora estaba muy mal. La indicación del doctor fue: ‘Tomen a la señora y llévensela al hospital más cercado porque, al final de cuentas, la señora está grave’”, dijo el productor.

¿Qué hicieron al respecto?

“Lo que hicimos fue intentar hablarle a una ambulancia, pero la ambulancia no nos dio confianza de que llegara porque la magnitud de la gravedad de la señora, entonces Luis Enrique dijo ‘vamos a llevarla aquí, al Ángeles que es lo más rápido’. La tomamos con una sábana y la fuimos bajando por las escaleras porque era muy complicado llevarla al elevador, la ingresamos a urgencias, la estabilizan y, a partir de ese momento le hacen una serie de estudios: Tomografía computarizada, resonancia magnética, estudios de sangre... entonces la señora ya estaba estable y la decisión que toman sus hijos, Sylvia Pasquel y Luis Enrique, lo mejor es regresarla a casa porque el hospital para la señora Pinal representaba depresión”, recalcó Iván Cochegrus.

“Le representaba un encierro que ella no podía soportar. El último año, cuando estuvo en terapia intensiva, el estar en un cuarto totalmente cerrado sin ninguna ventana a ella le causó muchos problemas. Estaba muy bien, con un excelente ánimo, con su salud llena de vitalidad, no te podrías imaginar que el miércoles se fuera a repetir esta historia”.

“Estaba yo en la colonia Roma haciendo algunas compras y vuelvo a recibir la llamada de la enfermera... Déjame decirte que la primera vez que la llevamos al hospital ella presentó fiebre en la mañana, pero la segunda, que es el miércoles, ella presentó hipotermia, lo contrario. Lo primero que hago es: ‘¿Alejandra qué hago?’... Le hablo a Luis Enirque y me indica, toma a mi mamá y llévatela al hospital”, agregó.

“La responsabilidad fue sobre mí e hice lo mismo, pero dije: ‘Traigan el oxígeno’ y había muchísimo tráfico sobre Periférico, la enfermera le gritaba a la señora Pinal, señora Pinal. Ya no respondía y de pronto me dijo: ‘Don Iván, la señora se está yendo, estamos en 16 de frecuencia cardíaca’. El doctor venía en mi celular y me dice: ‘Iván, ábrale todo oxígeno’. En ese momento la señora subió su frecuencia cardiaca a 85, pero la señora se me pudo haber quedado en ese trayecto”.

¿Cuándo se enteró la familia de Silvia Pinal de su delicado estado de salud?

“Fue muy rápido, y luego vuelve a presentar una situación el día sábado, pero el doctor nos dijo que esto que presentó fue que precisamente broncoaspiró, pero sí se puede ir a casa, pero aquí ya estaba presente la infección en vías urinarias. Recibimos una llamada del doctor Sierra, que era muy urgente que se reunieran los tres hijos en el hospital... Llegó Luis Enrique, llegó Alejandra y en ese momento nos explicó que la señora sufrió un colapso en el pulmón a las 04:30 de la mañana y otro a las 08:30 de la mañana que realmente ya era inevitable, era irreversible porque la señora había evolucionado muy bien y que, a partir de la broncoaspiración se había provocado una neumonía. La señora partió no por la infección urinaria, partió por una neumonía”, aseveró.