Iván Cochegrus visitó a Dulce días antes de su muerte

Este jueves 26 de diciembre los restos de la cantante Dulce fueron cremados en una agencia funeraria ubicada al sur de la Ciudad de México; sin embargo, nadie de sus familiares estuvo presente, quien sí se dio cita fue Iván Cochegrus, amigo cercano.

El productor se mostró preocupado por la situación. Recordemos que, por decisión de Romina, la hija de Dulce, lo restos de la cantante no serán velados.

¿Qué dijo Iván Cochegrus? Iván Cochegrus dijo que el pasado 24 de diciembre (Nochebuena), él pudo visitar a Dulce en el hospital, incluso les llevó un poco de comida.

“Qué experiencia que tuve, que poder estar con ella el día 24, platiqué con ella, yo la vi bien muchachos. Yo no vi a una persona que realmente estuviera en una fase terminal o que en 24 horas se iba a ir”, declaró Iván Cochegrus.

“De hecho se levantó, se sentó a la orilla de la cada, ella no tenía restricciones de alimentación. Yo no le llevé alimentación a Dulce, yo le llevé a Romi porque era el 24, entonces le llevé un poco de bacalao, romeritos”, recalcó.

¿Hubo problemas al interior de la familia de Dulce?

“A ella lo que más le preocupaba era su familia y a su familia le preocupada estar cerca, entonces no había ningún problema, ellos no tenían problemas, yo no sé por qué ahora se dicen esas cosas”, aseveró.

“Yo me estoy acercando porque aquí estuvo la señora Pinal, porque tengo una excelente relación y porque dicen que la van a cremar al mediodía, entonces, simplemente vengo a darle un abrazo, a decirle que la quiero, que estoy aquí como amigo y a despedirme de Dulce”, finalizó.