FOTOS | Jaime Camil promete honrar a Vicente Fernández.

El actor Jaime Camil lamentó la muerte del llamado “Charro de Huentitán” y le prometido llevar su nombre en alto desde su bioserie.

La muerte de Vicente Fernández no sólo “golpeó” a los seguidores del cantante, sino a Jaime Camil quien desde hace algunas semanas ha dado vida al “Charro de Huentitán” en su bioserie y a través de sus redes sociales lamentó profundamente su deceso.

“Me siento muy triste hoy, me aprieta mucho el corazón, y siento muy cercano el dolor de mi hermano Alejandro , el de sus herman@s, el de Cuquita el de toda su familia. Perdería mi tiempo si intentara describir las emociones que significa interpretar al exponente más grande de la música ranchera. Hoy el mundo llora al gran Vicente Fernández, pero también lo celebra, lo canta, lo recuerda, se enamora con él y le agradece haberlo acompañado con sus inolvidables canciones en los momentos más importantes de sus vidas”, escribió.

El actor de la pantalla chica también le hizo una promesa que a más de uno le “arrugó el corazón”: “Gracias al proyecto que estoy haciendo he llegado a conocer la historia, infancia, recorrido, legado y todas las adversidades que tuvo que vencer ´Mi Chente´ para llegar a ser quien es, eso me ha hecho respetarlo, quererlo y honrarlo aún más. Nadie puede negar que Vicente representa un monumento y tesoro de nuestro país y de la música ranchera a nivel mundial. Por mi parte seguiré haciendo mi mayor esfuerzo para respetar su imborrable memoria y no se tenga duda que en cada escena y en cada canción pienso a la familia Fernández y se me llena el corazón de una profunda admiración y orgullo”.