James Bond: Muere el hombre que marcó a la exitosa saga.

“James Bond” ha sido una de las franquicias más rentables y exitosas en el mundo del cine, pero qué sería de esta saga sin su emblemático tema compuesto por el músico británico Monty Norman, quien falleció ayer 11 de julio a los 94 años.

“Compartimos con pesar la noticia de que Monty Norman ha fallecido el 11 de julio de 2022 tras una corta enfermedad”, informó el sitió oficial del músico y compositor británico.

¿Quién fue Monty Norman? Monty Noserovitch (nombre real), de padres judíos, nació en el East End de Londres en 1928, obtuvo su primera guitarra a los 16 años, tocó en big bands, escribió canciones para diversos rockeros británicos como Cliff Richard y Tommy Steele, además compuso temas para obras musicales de teatro como “Make Me an Offer”, “Expresso Bongo”, “Songbook” y “Poppy”.

Posteriormente, Albert ‘Cubby’ Broccoli, productor de cine, lo contrató para componer el tema principal de la primera cinta de James Bond, “Dr. No”, de 1962, la cual fue protagonizada por el actor Sean Connery y Ursula Andress, desde entonces, el tema ha sido utilizado en los 24 largometrajes del “Agente 007”, siendo la última interpretada por Daniel Craig.

A los 94 años, hoy falleció Monty Norman, compositor del "James Bond Theme" que anuncia cuán feroz, inteligente, genial e indomable es el Agente 007. @anamariabahiana https://t.co/r9rHrcBMv7 pic.twitter.com/KxDDVlL99b — Globos de Oro (@globosdeoro) July 12, 2022

Por ello, todo el concepto de regalías fue a parar a su bolso desde 1962 hasta la última cinta de la saga bajo el título “Sin tiempo para morir”, de Cary Fukunaga; sin embargo, no estuvo libre de controversias ya que fue modificada en colaboración con John Barry, quien murió en 2011 y compuso bandas sonoras para casi una docena de cintas de Bond, incluidas “Goldfinger” y “You Only Live Twice”, por lo que se creyó que la pieza musical era de él hasta que Norman acudió a los tribunales para reivindicar su autoría, sin mencionar que existió una similitud del tema con la canción “La plegaria”, de Celia Cruz y La sonora matancera, pero no pasó a mayores.

Monty Normal murió a los94 años luego de padecer una enfermedad, misma que no fue revelada. Se estima que el uso del tema principal de la franquicia de James Bond ascendió a más de medio millón de libras, convirtiéndose en uno de los temas más reconocidos de la industria del séptimo arte.